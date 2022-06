Jelentős döntés az orosz olajlyuk befoltozására

A Financial Times diplomáciai forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emirátusok megbeszéléseket folytatott a termelés azonnali növeléséről, és döntésüket az OPEC+ csütörtöki ülésén jelenthetik be.

Az AP és dpa hírügynökségek az OPEC+ tagországai energiaipari minisztereinek csütörtökön online formában megrendezett megbeszélését követően bejelentették, hogy az olajkartell júliusban és augusztusban a tervezettnél nagyobb mértékben növeli meg a kitermelést.

Az OPEC+ néven ismert informális együttműködés a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) tagjait, valamint Oroszország vezetésével a szervezeten kívüli nagy olajtermelőket tömöríti.

A Financial Timest tájékoztató forrás szerint az OPEC+ a kőolajtermelés szeptemberre tervezett növelését hozza előre júliusra és augusztusra.

Szaúd-Arábia, az OPEC vezető kitermelője, korábban visszautasította Washington felhívását, hogy az Oroszországot is magában foglaló OPEC+ csoport tagjaként az általa elfogadott fokozatos emelésnél nagyobb mértékben növelje az olajkitermelést.

A tárgyalások menetét ismerő személyekre hivatkozó lapjelentés szerint

Szaúd-Arábia a Biden-kormányzathoz közeledés jeleként egyezett bele abba, hogy megváltoztatja álláspontját és növeli a kitermelést az olajpiaci áringadozások csillapítása érdekében

- írta a jelentés. Az értesülések szerint Szaúd-Arábia ígéretet tett arra, hogy a termelés növelésével fog reagálni, ha az olajpiacot ellátási válság sújtja.

A csütörtöki döntés felgyorsítja járványvédelmi lezárások miatt két évvel ezelőtt bekövetkezett gazdasági visszaesés legsúlyosabb időszakában végrehajtott termeléscsökkentés helyreállításának az ütemét. A termelés növeléséről hozott döntés enyhülést jelent az emelkedő energiaárak és az ebből eredő infláció miatt szenvedő világgazdaság számára. A nyersolaj árának emelkedése miatt ugyanis már felmerült annak a veszélye, hogy a megemelkedett energiaárak lassíthatják a világgazdasági növekedést a világjárványból történő kilábalás során.

A kartell a koronavírus-válság előtti termelési szint helyreállításának keretében eddig havonta napi 432 ezer hordóval növelte termelését. A csütörtökön bejelentett döntés szerint viszont júliusban és augusztusban napi 650 ezer hordóval fogja növelni a kitermelést.

Az OPEC+ döntését megnehezítette, hogy a csoport egyes tagállamai beruházások elmaradása és más akadályok miatt nem képesek teljesíteni a rájuk eső kvótát.

A tényleges termelés így elmaradt a tervezett növekedéstől. A termelés növeléséről szóló döntés mellett szólt viszont, hogy a világ nagy gazdasági központjaiban a járványvédelmi zárlatok legutóbbi enyhítésével és a finomítók keresletének szezonális növekedésével várhatóan megemelkedik az igény a felhasználásra.

Oroszország a bejelentett uniós embargó ellenére továbbra is tartja magát a termelési megállapodásokhoz.

Nyitókép: Hal Bergman/Getty Images