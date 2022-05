Így szabadult el a pokol a sorsdöntő francia bajnoki után – videó

Az első osztályban 16. St. Etienne és az eddig másodosztályú Auxerre első találkozója 1–1-es döntetlennel végződött, és ugyanez az eredmény született a visszavágón. A 11-es párbajban a vendégek nem hibáztak, a hazaiak első rúgója viszont igen, így a tízszeres bajnok St. Etienne kiesett.

A büntetők után a megvadult szurkolók azonnal a pályára rohantak és hatalmas petárdázás kezdődött, illetve görögtüzeket gyújtottak. A rakéták egy része a tömegbe csapódott, valamint a tribünükön helyet foglaló drukkerek közé.

A két csapat játékosai biztonságban elhagyták a pályát, sérültekről nem érkezett jelentés.

I have never seen something like this?St Etienne Fans invade the pitch attacking the players and Police after their team is relegated from Ligue 1 ???



pic.twitter.com/aAGlTy6XR7 — Sahil (@Criminal__x) May 29, 2022