Hídrobbantás, pokol, azovsztali videó - a háború pénteki hírei

Az ausztráliai Melbourne lesz a házigazdája Kazany helyett az idei rövidpályás úszó-világbajnokságnak december 13. és 18. között - jelentette be pénteken a sportág nemzetközi szövetsége (FINA). A FINA weboldalán olvasható közlemény szerint az ausztrálok először adnak otthont a 25 méteres medencében sorra kerülő vb-nek, melyet 16. alkalommal tartanak meg. A nemzetközi szövetség kiemelte, több mint 180 ország ezernél is több úszója méri majd össze tudását a melbourne-i sport- és vizes központban. Az eseményt az oroszországi Kazanyban rendezték volna, de Oroszország Ukrajna elleni háborúja miatt a FINA elvette a rendezési jogot az eredeti házigazdától. A nagymedencés úszó- és vizes világbajnokságra június 18. és július 3. között Magyarországon kerül sor. (MTI)

Magyarországra csütörtökön az ukrán-magyar határszakaszon 5702 ember lépett be, míg a román-magyar határszakaszon belépők közül 5352-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) pénteken az MTI-vel. A beléptetettek közül a rendőrség 425 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Nekik fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében - tájékoztatott az ORFK. Az ukrajnai háború elől csütörtökön 194 ember, köztük 80 gyermek érkezett Budapestre vonattal. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) azt közölte pénteken a police.hu oldalon, hogy a BRFK a Készenléti Rendőrséggel és rendőrjárőrképzésben résztvevőkkel segíti az Ukrajnából vonattal érkező menekülteket. A feladatokban támogatást nyújt a Budapesti Polgárőr Szövetség is. A rendőrök folyamatosan tartják a kapcsolatot az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a Magyar Államvasutak Zrt., a Budapesti Közlekedési Központ, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint a segélyszervezetek munkatársaival - áll a közleményben. (MTI)

2022.05.20. 09:34

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság közleménye

Továbbra is naponta több száz új menedékes kérelmet nyújtanak be az Ukrajnából menekülők az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál. Az OIF eddig is mindent megtett, hogy mindenhol elérhető legyen a kérelmezők számára, azonban május 9-től még közelebb kerültünk ügyfeleinkhez, hiszen a menedékes elismerés iránti kérelmet már a kormányablakokban is lehetőség van az orosz-ukrán háború elől menekülőknek ügyfélfogadási időben benyújtani. A kormányablakokban benyújtott kérelmek továbbításra kerülnek a Főigazgatóságunknak, hogy a menekültügyi hatóság meghozhassa benne döntését, majd a szükséges okmányokkal lássa el a kérelmezőket. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság az orosz-ukrán háború kitörése óta - 2022. május 19. 6.00 órai adatok alapján - eddig 22 034 menedékeskénti elismerés iránti kérelmet regisztrált. A kérelmek elbírálása folyamatos, határidőn belül történik, eddig 12 645 fő esetében született elismerő döntés.