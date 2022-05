Torokszorító jeleneteket rögzített az ukrán orvosnő az Azovsztal sebesültjeiről – videó

Julija Pajevszka katonai orvos egy tamponban becsempészett kamerával készített felvételeket az ostromlott mariupoli acélgyárban, mielőtt az oroszok elfogták – írja az Associated Press gazdagon illusztrált cikke alapján a Telex.

A videókat az evakuálás közben tudta átadni az AP egyik újságírójának.

Az oroszok most azzal vádolják, hogy az általuk nácinak tartott Azov ezred tagja, bár a katonai kórháznak, ahol dolgozott semmi köze nincs az ezredhez. A felvételeken az is látszik, hogy nemcsak ukrán civileket ápolt, hanem sebesült orosz katonákat is – írja a Telex.

A videó végig igen megterhelő érzelmileg, a doktornő jobbára fejkamerájával rögzíti az eseményeket. A legmegrázóbb rész, amikor egy testvérpárt hoznak be, a szüleik meghaltak, egy ellenőrző ponton lőttek rájuk. A kislányt sikerül életben tartaniuk, de a kisfiú életét nem sikerül megmenteni. Julija Pajevszka csukja le a szemeit, majd a falhoz fordulva zokogásban tör ki.

Az 53 éves orvos most több száz helyi vezető, újságíró és egyszerű civil társaságában orosz fogságban van.

A celebrated Ukrainian medic wore a body camera to give the world a firsthand look at Mariupol’s unfolding horror.



Then Russian forces took her captive. https://t.co/awsRABdGQx pic.twitter.com/2rr6kaXTpS — The Associated Press (@AP) May 19, 2022