Erőszakba torkolltak a május elsejei tüntetések Párizsban

Franciaország-szerte ezrek vonultak ki a május elsejei tüntetésekre a fizetések emelését követelve és a nemrég újraválasztott Emmanuel Macron államfő tervezett nyugdíjreformja ellen tiltakozva.

A tüntetések a legtöbb helyen békések voltak, csak a fővárosban, Párizsban szabadultak el az indulatok, ahol a belügyminiszter közlése szerint vasárnap estig 29 embert állítottak elő.

Az összecsapások a tüntetők és biztonságiak között a párizsi belvárosban, a République, valamint a Nation téren törtek ki.

Az úgynevezett Fekete Blokk anarchistái egyebek között kifosztották a McDonald's egyik éttermét és feldúlták több, ingatlanközvetítő cég irodáját, ablakokat törtek be és szemeteskosarakat gyújtottak fel. A rendőrség szerint a tüntetők a lángokat megfékezni próbáló tűzoltókat is megtámadták.

A karhatalom könnygáz bevetésével válaszolt a rendbontásra.

A hatóságok szerint mintegy 250 tüntetést szerveztek a francia nagyvárosokban. A fővárosban a szakszervezetek menetéhez jórészt baloldali politikusok és környezetvédő aktivisták is csatlakoztak.

A tüntetések transzparensein egyebek között "Nyugdíjba vonulás még az artrózis előtt", "60 évesen nyugdíjba, árakat befagyasztani" és "Macron, mondjon le!" feliratok voltak olvashatók. A jelszavak arra a tervezetre utaltak, miszerint az újraválasztott Macron 62 évről 65 évre emelné a nyugdíjkorhatárt.

Emmanuel Macront a hivatalos végeredmények szerint a szavazatok 58,54 százalékával választották újra az április 24-i második elnökválasztási fordulóban.

Soutien aux policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers qui ont été la cible de violences en marge des manifestations du 1er mai à Paris.

Bilan à ce stade : 8 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers blessés et 45 interpellations dont la personne qui a agressé un sapeur-pompier. pic.twitter.com/gW2UJuLLw0 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 1, 2022