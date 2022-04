Szakértő: Szlovákiában a politika régóta a félvilági vállalkozóknak a foglya

Eljárást indított a szlovák rendőrség különleges egysége, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) Robert Fico korábbi szlovák miniszterelnök és belügyminisztere, Robert Kalinák ellen. A volt tárcavezetőt előzetes letartóztatásba helyezték, Fico viszont parlamenti képviselő, így az ügyészség mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte, amelyről a héten kezdte el a vitát a parlament, és jövő kedden lesz a szavazás.

"Szlovákiában a politika régóta a félvilági vállalkozók foglya. Eléggé kirajzolódott a feltárt botrányok, helyzetek alapján, hogy nagyon sok politikus és rendőr is meg van véve. Miközben a közvélemény Robert Fico bűnösségét, a félvilági vállalkozói körökkel való erős kapcsolattartását kész tényként kezeli, még a támogatói is, csak ők azt mondják, hogy így működik az ország, ez a normális. Közben a rendőrséggel szemben is felemás az emberek viszonyulása, bizalma, mert túl sok rendőrről derült ki, hogy megvették vagy valahogy irányítás alatt áll" – mondta érdeklődésünkre Kollai István történész, közgazdász, a szlovák ügyek szakértője. Hozzátette, hogy sok ügyben látszott rendőrök közötti hatalmi harc, leszámolás. Példaként említette, hogy most vizsgálat alá akarják helyezni azt a rendőrt is, aki pár hónappal ezelőtt lebuktatta Robert Ficót, hogy visszaélt az oltási igazolásokkal.

A szakértő szerint Szlovákiában még a nagyon erősen Fico-ellenes közeg, az értelmiségiek és véleményformálók is némileg megszeppentek, mert egy háromszoros miniszterelnökről van szó,

és felvetődik, hogy biztosan jó ötlet-e letartóztatni őt.

Kérdés, hogy milyen hatása lesz ennek politikailag, mert a Smer elnöke könnyen az áldozat szerepébe kerülhet, a letartóztatás jogosságától is függetlenül.

Kollai István szerint kétirányú az, hogy politikailag milyen eredménye és hozadéka lesz az ügynek.

"Robert Fico bűnösségének tudata is elterjedhet, és akkor leesik a népszerűsége, de ha elhúzódó peres tárgyalás lesz, és nem sikerül egyértelműen rábizonyítani a bűnösségét, akkor a végén még a meghurcolt áldozat szerepébe is kerülhet" - fejtette ki.

A szakértő úgy látja,

könnyen lehet, hogy a mostani ügy politikailag a végét jelenti Robert Fico karrierjének.

Az utóbbi években már elvesztette a talajt, és bár a legnépszerűbb ellenzéki párt vezetője, már nagyon jönnek föl a Smer nyakára új ellenzéki pártok, korábbi párttársai meg tudják előzni.

A volt kormányfő az ügyészségi vizsgálat vezetőjét fasisztának minősítette, míg Zuzana Caputovát amerikai nőcikének nevezte, aki Washington érdekeit szolgálja. Kollai István szerint ez csak politikai retorika, külpolitikai orientációban nincs különbség a kormány és ellenzék között Szlovákiában.

Nyitóképünkön Robert Fico szlovák miniszterelnök lemondását ünneplik tüntetők, akik Ján Kuciak szlovák tényfeltáró újságíró és élettársa, Martina Kusnirová meggyilkolásának alapos kivizsgálását követelik Pozsonyban 2018. március 16-án. A gúnyképek Bugár Bélát, a Híd – Most párt elnökét, Robert Fico lemondott miniszterelnököt és Robert Kalinák lemondott belügyminisztert ábrázolják.

Nyitókép: MTI/EPA/Christian Bruna