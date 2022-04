Kijevbe utazott az Európai Tanács elnöke

Kijevbe érkezett Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. Közölte: Kijevben, "a szabad és demokratikus Európa szívében" tesz látogatást.

A közösségi oldalon közzétett üzenet mellett Charles Michel fotót is közölt, amely szerint az ukrán főváros egyik vasútállomására érkezett meg a reggeli órákban. A vezető uniós tisztségviselőt Olga Sztefanisina ukrán miniszterelnök-helyettes köszöntötte.

In Kyiv today.



In the heart of a free and democratic Europe. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/7DxTeoxtMc — Charles Michel (@eucopresident) April 20, 2022