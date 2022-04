Azonosították, merre jár az újabb nagy orosz harcjárműkonvoj – videó

A felvétel Matvejev Kurgan, az oroszországi rosztovi régióban található település közelében készült, és a CNN által megerősített adatok szerint a járművek északnyugat felé haladnak, a Donbász régió irányába.

Egy magas rangú ukrán tisztségviselő kijelentette, hogy az orosz offenzíva az ukrajnai Donbász régióban "már elkezdődött", figyelmeztetve arra, hogy Oroszország folytatja az erők összegyűjtését a térségben. Matvejev Kurgan település a Google Térképen

GIGANTIC?? columns are moving into the area of the upcoming battle in the Donbas, on the outcome of which the future of not only Ukraine, but also Russia depends... pic.twitter.com/XyxrUumn0g — AZ Military News (@AZmilitary1) April 11, 2022