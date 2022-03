Rengeteg pénzzel akart átlépni a magyar határon egy ukrán expolitikus felesége – fotó

Egy volt ukrán politikus, Igor Kotvitszkij felesége jelentős mennyiségű készpénzzel próbálta meg elhagyni Ukrajnát, a magyar határon át – írja ukrán médiabeszámolók alapján a hvg.hu.

A hatóságok viszont megtalálták a nála lévő pénzt, ami között dollár és euró is volt a NEXTA szerint. Úgy tudni, hogy a nő összesen 28 millió dollárral és 1,3 millió euróval próbált meg átjutni a határon. A hatalmas összeget bőröndökben rejtették el. A korábbi politikusfeleséget vámhatósági ellenőrzés alá vonták.

Így festenek pénzzel teli bőröndjei:

Ukrainian media report that the wife of former MP Kotvytskyy tried to take $28 million and 1.3 million euros out of #Ukraine via #Zakarpattya.



The money was found by the #Hungarian border guards and forced to declare it. pic.twitter.com/ZCjDlIxdwB — NEXTA (@nexta_tv) March 20, 2022