Újabb külföldi cégek jelentették be, hogy felfüggesztik tevékenyégüket vagy kivonulnak az orosz piacról, tiltakozásul az Ukrajna elleni orosz háború miatt.

Az egyik legnagyobb német pénzintézet, a Deutsche Bank azt közölte, hogy megszünteti oroszországi jelenlétét. "Néhány nemzetközi partnerhez hasonlóan, a jogi és a szabályozási kötelezettségeket betartva felszámoljuk oroszországi üzletünket" - áll a cég közleményében. A Deutsche Bank 2014 óta jelentősen csökkentette oroszországi jelenlétét.

Egy másik vezető német bank, a Commerzbank AG szóvivője közölte: "Leállítottuk az új üzleteket Oroszországban, és korlátozzuk a meglévő tevékenységünket", hozzátéve, hogy "természetesen" betartják a szankciókat. A pénzügyi ágazat számos vállalata felfüggesztette vagy megszüntette tevékenységét Oroszországban, beleértve a Visa és MasterCard fizetési rendszereket vagy például a két nagy amerikai bankot, a Goldman Sachs és a JPMorgan Chase.

Hétfőn jelentette be a nyomtatókat és fényképezőgépeket gyártó japán Ricoh, hogy felfüggeszti az oroszországi szállításokat. Közleménye szerint a cég aggódik az Ukrajnában kialakult humanitárius válság miatt. "A helyzet fényében a Ricoh Group átmenetileg leállítja valamennyi termékének szállítását Oroszországba".

Ugyancsak hétfőn jelentették be, hogy az ASUS tajvani személyiszámítógép-gyártó tervet dolgoz ki alkalmazottainak és vállalkozásainak "evakuálására" Oroszországból. Ezzel kapcsolatban Vang Mei-hua tajvani gazdasági miniszter azt mondta, hogy támogatják a többi demokráciát, és fellépnek Oroszország ellen, de magáncégek lépéseit nem kommentálják. Csütörtökön Mihail Fedorov ukrán miniszterelnök-helyettes levelet írt Johnny Shinek, az ASUS elnökének, amelyben felszólította a céget, hogy hagyjon fel oroszországi tevékenységével.

A technológiai cégek is igen nagy számban fordítottak már hátat az orosz piacnak. Egyebek között a Microsoft és a Panasonic felfüggesztette tevékenységét Oroszországban, az Apple, az Ericsson, a Nokia és a Samsung pedig leállította a szállításokat.

A Cargill amerikai gabonakereskedő, élelmiszer- és takarmányipari cég azt közölte, hogy leállítja az oroszországi befektetéseit, de ottani vállalkozásai továbbra is működnek. A Cargill 1991 óta van jelen az orosz piacon, gabonát és napraforgómagot exportál, növényi olajokat és zsírokat, melaszt, keményítőtermékeket és egyéb élelmiszer-összetevőket, valamint takarmányt gyárt és ezekkel kereskedik.

A világ legnagyobb gumiabroncsgyártója, a japán Bridgestone úgy döntött, hogy határozatlan ideig felfüggeszti a gyártást Oroszországban. Erről szóló döntése március 18-tól lép életbe. A vállalat továbbá úgy döntött, hogy azonnali hatállyal befagyaszt minden új oroszországi beruházást és felfüggeszti az Oroszországba irányuló exportot is. A Bridgestone 2017 májusában kezdte meg a gyártást Uljanovszkban, ahol a gyártókapacitás évi legfeljebb 2 millió gumiabroncs.

A McDonald's március 8-án jelentette be, hogy ideiglenesen bezár minden éttermet és szünetelteti tevékenységét Oroszországban, ez vasárnap meg is történt. A gyorsétteremlánc népszerű volt Oroszországban, 847 üzlettel és 62 000 alkalmazottal volt jelen. Korábban hasonló döntést jelentett be a Coca-Cola, Pepsi, és a Starbucks is.

A bezáró McDonald's-ok utolsó pitéit és csirkefalatjait tízszeres áron adták el - írta a BBC.

Szentpéterváron az egyik gyorsétteremben videó is készült a zárás előtt:

McDonald's employees in St. Petersburg in their last moments at work pic.twitter.com/zey2s9vQ9b — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2022

