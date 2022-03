Kiút a pokolból – Orosz bombázások lehetetlenítik el egy Kijev közeli város lakosainak menekülését

Az elmúlt napokban egyre hevesebben támadják a kisvárost, miközben az orosz hadsereg egyértelműen Kijev lerohanására készül: az Irpinyt Kijevvel összekötő hidat az ukránok épp az orosz hadoszlop lassítására robbantották fel, törmelékből és deszkákból álló, ideiglenes szerkezet segíti most a helyieket a folyón történő átkelésben.

Az útvonalat még csak egy napja használták az irpinyiek arra, hogy elhagyhassák városukat, amikor a menekülő civilekkel szembeni támadások száma gyanúsan megsokszorozódott. A főleg nőkből és gyermekekből álló menekülők az egyre közelebbről érkező becsapódások hanghatásaitól megrettenve vetik magukat földre a Sky News cikke szerint: plüsseiket szorongató gyerekek kezét fogva menekülnek a szülők minél messzebbre a heves támadásokról.

– mondta el egy fiatal menekülő. Úgy tűnik, hogy az orosz katonák behatoltak Irpinybe – több szemtanú is elmondta, hogy csapatokat láttak a városon belül és a város körül mozogni.

A New York Times team witnessed the moment that civilians were fired upon in Irpin, Ukraine, just outside Kyiv. (This video contains scenes of graphic violence.) https://t.co/ukdsv7ZfFH pic.twitter.com/Sv6IyYBGcU — The New York Times (@nytimes) March 6, 2022

A városban tartózkodók közt sokan vannak olyanok, akik támadás alatt álló környező falvakból menekültek el, majd Irpinyben kerestek menedéket, de itt sem tudhatják már magukat biztonságban.

Egy édesanya tizenöt éves fiával érkezett egy közeli faluból – a fiú, Ivan azt mondja, ott minden a tűz martalékává vált, nincsen már semmi, amit meg lehetne védeni vagy újjáépíteni. A menekülő család a nagyszülőket hátra kellett hogy hagyja: az ő egészségi állapotuk nem elég jó ahhoz, hogy át tudjanak szökni az egykori irpinyi híd romjai alatt található menekülési útvonalon.

?Holy sh*t, the Russians were using drones to direct artillery fire at the civilians escaping Irpin (Kyiv suburb), you can see the Ukrainians trying to shoot down the drone.



Full video by @AlexCrawfordSky via YouTube:https://t.co/cBKCteyDAS pic.twitter.com/X8pakTVixO — ONC3X (@ONC3X) March 6, 2022