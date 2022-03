Orosz blokád alatt Mariupol, tűzszünet van, aztán fordulópont jöhet Kelet-Ukrajnában

"Jelenleg megoldást keresünk a humanitárius problémákra, és minden elképzelhető lehetőséget számba veszünk a blokád feloldására" - mondta a városi tanács Telegram-csatornájára feltöltött üzenetben Vadim Bojcsenko.

"Elsődleges célunk a tűzszünet elérése, hogy a létfontosságú infrastruktúrát helyreállíthassuk, és a humanitárius folyosó megnyitása, hogy élelmiszer és gyógyszer érkezhessen a városba" - tette hozzá Mariupol első embere.

Az Azovi-tenger északi partján fekvő város elestével a Krímből északkelet felé nyomuló orosz erők és a szakadár területekről nyugat felé előretörő helyi szeparatisták erői

egyesülve megszerezhetnék az ellenőrzést az Azovi-tenger teljes partvidéke felett.

Csütörtökön Bojcsenko azzal vádolta meg az orosz csapatokat, hogy ostromgyűrűt vonnak a város köré, lerombolják a hidakat és a vasútvonalakat, hogy a helyiek ne tudják elhagyni Mariupolt.

"Szülővárosunk, félmillió ember otthona ötödik napja kérlelhetetlen támadás alatt áll" - írta a Telegramon a polgármester, egyúttal az ellenállás folytatására bíztatva az ukrán erőket.

Bojcsenko elmondása szerint a várost az ukrán hadsereg, a nemzeti gárda, a szélsőjobboldali, ultranacionalista Azov Légió, a határőrség és a tengerészgyalogság védi.

Az orosz csapatok humanitárius folyosót nyitnak Mariupolnál - tudósított az Interfax hírügynökség orosz védelmi minisztériumra hivatkozó jelentése. Ez alapján az orosz erők moszkvai idő szerint tíz órakor beszüntetik a harcokat, hogy a délkelet-ukrajnai Mariupol és az ugyancsak Donyeck megyében található, mintegy húszezres Volnovaha civil lakossága elhagyhassa a területet. A RIA Novosztyi orosz hírügynökség Moszkvára hivatkozva arról tudósított, hogy a mariupoli korridor moszkvai idő szerint déli 12 és délután öt óra között áll nyitva.

Az orosz védelmi minisztérium ugyanakkor azt is bejelentette: Oroszország folytatja "széleskörű hadműveleteit" Ukrajnában.

Az elmúlt napok közösségi oldalakon megjelent felvételei egybevágnak az elmondottakkal: nincs áram, víz és internet a városban, az utcák kiürültek, az üzletek zárva. Lakóterületeket érhettek légicsapások, rengeteg a betört kirakat, ablak. Egy meg nem erősített hitelességű felvétel szerint egy plázában fosztogattak lakosok.

Mariupol, a háború pusztításának képei:

Video verified by The New York Times shows civilian areas burning and destroyed in Mariupol, Ukraine. By @MashaFroliak @heytherehaley @dim109 @sskerrr pic.twitter.com/uyGuxjTSwf — Ainara Tiefenthäler (@tiefenthaeler) March 4, 2022

Mariupol is on the verge of a humanitarian catastrophe. The city is under fire from Russian troops. Houses are destroyed, there's no heat,electricity,water & food.



Having spent all my childhood in Ukraine - it's heartbreaking to see what the Russian army has done to the country pic.twitter.com/s0faj64VRw — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 4, 2022

Mariupolban fosztogató lakosok (nem megerősített)



Absolute shame.

In Mariupol, locals loot the Port City, the biggest mall. pic.twitter.com/q6Y2ooIUnv — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) March 4, 2022

Mariupoli képek

The mayor of Mariupol has said his city is without food, water, electricity and food is running out as Russian forces continue their relentless attack on the Black Sea porthttps://t.co/DB3Ij6vHDK pic.twitter.com/yYBtrNIqe3 — The Telegraph (@Telegraph) March 4, 2022

Nyitókép: Twitter/New York Times