Tényleg megsemmisült a világ legnagyobb repülőgépe - videó

Egy hosztomeli repülőtéren forgató orosz stáb bemutatta a világ legnagyobbjának tartott repülőgép, a Mrija névre "hallgató" Antonov 225-ös szállítórepülő roncsait, ami a repülőtérért folytatott orosz-ukrán harcok legnagyobb vesztesége - olvasható a hvg.hu cikkében.

Korábban még reménykedni lehetett benne, hogy a harcokat túléli az orosz gyártmányú, de ukrán gép, ám a felvételek kizárják ezt. Samu Ádám, az AIRportal főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, a légi jármű akár egy vasúti kocsi szállítására is alkalmas volt, megsemmisülésének lehetőségét pótolhatatlan veszteségnek nevezte.

Az orosz riporter egyébként ennek felelősségét az ukrán tüzérség nyakába varrja.

Video from Hostomel of the destroyed An-225 transport aircraft. https://t.co/5JhZaKZ8LS pic.twitter.com/mnLqgKi9nM — Rob Lee (@RALee85) March 4, 2022