Izrael felhagy a védettségi igazolványokkal

Naftali Bennett miniszterelnök személyesen jelentette be, hogy megszűnik a védettségi igazolvány, melyet Izrael az elsők között vezetett be a Covid-járvány idején. „Az elsők voltunk a cselekvésben, és most fokozatosan feloldjuk a korlátozásokat” – hangsúlyozta a szivárványkoalició miniszterelnöke, aki arra hivatkozott, hogy csökken a fertőzések száma és a megbetegedések is egyre kevésbé súlyosak a koronavírus-járvány miatt – szemlézi a Hvg.hu az Voice of America cikkét.

A lap felidézi, hogy amikor az omikron variáns megjelent Izraelben is, Naftali Bennett kormányfő szinte minden utazást betiltott az országban, ami számos tiltakozást és tüntetést generált a zsidó államban. Szabadság konvoj indult például Jeruzsálembe is, hogy kanadai mintára tiltakozzon a korlátozások ellen.

Kezdetben zárt térben a védettségi igazolvány Izraelben jóformán kötelező volt, de február elején már csak éjszakai szórakozóhelyeken és sportcsarnokokban kérték a meglétét. Izrael oltottság tekintetében az élvonalban van az egész világon. Még a korábbi miniszterelnök, Benjamin Netanjahu szerzett nagy mennyiségű Pfizer-oltóanyagot abban az időszakban amikor az még hiánycikk volt.

Nyitókép: Oded Balilty