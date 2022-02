Moszkva visszavonja a haditechnikáját a Krímből – videó

Áthaladt a Krími hídon egy vasúti szerelvény, amely az orosz déli katonai körzet haditechnikáját szállítja az alegységek állandó állomáshelyére - közölte az orosz védelmi minisztérium.

A tájékoztatás szerint a vonat lánctalpas páncélozott járműveket szállít, visszavonásukat a hadgyakorlat befejezése után kezdték meg.

Igor Konasenkov, az orosz védelmi minisztérium szóvivője kedden jelentette be, hogy megkezdték a felkészülést az állomáshelyükre történő visszatérésre az orosz déli és nyugati katonai körzet azon csapatai, amelyek részvétele véget ért az Oroszország területén zajló hadgyakorlaton.

Az elmúlt hetekben több NATO-ország azzal vádolta Moszkvát, hogy az Ukrajna elleni invázió céljából vont össze erőket az ukrán határ közelében, amit az orosz fél hisztériakeltésnek minősített.

A Szputnyik orosz állami hírügynökség szerdán egy nem nevesített informátorra hivatkozva közölte, hogy Oroszország nem készül Ukrajna valamelyik más városába - Harkivba vagy Odesszába - áttelepíteni a nagykövetségét, nyugati országok példáját követve. Korábbi tájékoztatás szerint ugyanakkor Kijevben az orosz diplomáciai képviselet létszámát csökkentették.

Nyitókép: Ministry of Defence of the Russian Federation