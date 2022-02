Bill Gates meglepő kijelentést tett a koronavírus-járványról

Bill Gates új könyve, a Hogy akadályozhatjuk meg a következő pandémiát (How to Prevent the Next Pandemic) májusban jelenik meg. A Microsoft-alapító blogján írt könyvének tartalmáról; többek közt azt írja egy bejegyzésben, hogy szerinte „nem kell ezt még egyszer végigcsinálnunk” – idézi a milliárdost a Portfolio.

Gates már 2015 óta foglalkozik annak a veszélyével, melyet egy vírusos világjárvány okozhat az emberiségre nézve, többek közt az alábbi javaslatokat tette, hogy ne kelljen ezzel ismét szembenézni:

a háborús hadijátékokhoz hasonló, szimulált védekezési gyakorlatok járványokkal szemben,

az egészségügyi rendszerek fejlesztése, különösen a feltörekvő országokban,

globális patogénmegfigyelő rendszerek kiépítése,

innováció támogatása a diagnosztikában, kezelésben, oltatásban.

Részletesebb javaslatokat Gates a könyvében fogalmaz majd meg, mindenesetre úgy véli, hogy most az emberiség oldalán van a momentum és „ha a megfelelő döntéseket és befektetéseket tesszük, a Covid-19 lehet az utolsó pandémia”.

