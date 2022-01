Egyre több ország a kötelező oltás útján – európai körkép

Csütörtökön szavazhatja meg az osztrák törvényhozás azt a jogszabálytervezetet, amely februártól a várandósok és az egészségügyi okokból felmentettek kivételével minden felnőtt osztrák számára kötelezővé teszi a koronavírus elleni védőoltás felvételét. Aki nem regisztrál a vakcinára, az márciustól 600-tól 3600 euróig terjedő pénzbírságra számíthat – jelentette be sajtótájékoztatóján Karl Nehammer osztrák kancellár. Lesz egy bevezető fázis, amikor mindenkinek lesz ideje oltásra jelentkezni, mindenkinek lesz lehetősége dönteni, ígérte a politikus.

Bécsben hatalmas tömeg tiltakozott az intézkedés ellen. „Alkotmányos szempontból ez a törvény nem más, mint az alapvető jogok a szabadságjogok megerőszakolása, ami mindannyiukat érint, tehát el a kötelező oltással” – mondta Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke. VIENNA, AUSTRIA - JANUARY 08: People holding placards gathered at Heldenplatz to protest the government's Covid-19 measures in Vienna, Austria on January 08, 2022. Security forces intervene in some protesters during the demonstration. (Photo by Askin Kiyagan/Anadolu Agency via Getty Images)

Párizsban is volt egy nagy tüntetés, mert a francia kormány törvényjavaslata szerint az oltatlanokat nem fogják beengedni az éttermekbe, a bárokba és a zárt közterületekre, sőt, még a tömegközlekedés sem használhatják majd. Rómában azért szerveztek demonstrációt, mert az olasz kormány február közepétől minden 55 évnél idősebb ember számára kötelezővé akarja tenni a koronavírus elleni oltást. Athénban is utcára vonultak az emberek, mert a görög kormány a 4. oltást is beadatja az immunhiányos betegeknek.

A magyar kormány azonban továbbra sem akarja kötelezővé tenné a vakcinát. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök mondta a december 21-i Kormányinfón, ami azt is egyértelművé tette, hogy Magyarország már nem Ausztriát követi a védekezésben. „Kézenfekvő lenne a kötelező oltás elrendelése, ezzel vannak országok, amelyek próbálkoznak is, de én szeretném ezt elkerülni – fogalmazott a kormányfő. –

Könnyebben jutunk el az emberek eszéhez és szívéhez a meggyőzéssel, mint a kényszerrel.

Magyarország ilyen ország, mi ilyenek vagyunk, ezért szerintem a kötelező oltás nem működik.”

Magyarországon február 15-étől már csak azoknak lesz érvényes a védettségi igazolványok, akik mind a 3 oltást megkapták, ők a hétfői adatok szerint 3 417 089-en vannak.

Nyitókép: MTI/AP/Lisa Leutner