Rossz hír érkezett Ausztriából a Janssennel oltottak számára

Mintegy 75 ezer osztrák oltási igazolás válhatott érvénytelenné a járványügyi szabályok változása miatt Ausztroában. Ugyanis a Johnson&Johnson egyadagos vakcináját hétfőtől már nem ismerik el teljes értékű oltásnak – idézi a Pénzcentrum az ORF-et.

Akit ezzel az oltóanyaggal oltottak be, annak egy második oltást is fel kell vennie ahhoz, hogy megerősítse védettségét a koronavírus ellen, és oltási igazolása is érvényes legyen – közölte az osztrák egészségügyi minisztérium, hozzátéve, hogy ehhez a Pfizer és a Moderna cégek oltóanyagait ajánlják.

Mint kiderült, a szabály novemberi életbe lépésekor mintegy 260 ezren voltak oltva az egyadagos Janssen-vakcinával, őket névre szóló levélben emlékeztették oltásuk megújítására. Körülbelül 75 ezren azonban december végéig még vettek fel újabb vakcinát Ausztriában.

Aki pedig mindeddig nem vett fel valamilyen megerősítő oltást, vagy nem esett át időközben koronavírus-fertőzésen, arra hétfő éjféltől az oltatlanokra vonatkozó, egész napos kijárási korlátozás érvényes.

Hétfőtől a határokon sem fogadják el az egyetlen Janssen-oltást a beutazáshoz.

Az ECDC (Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ) adatai szerint egyébként Magyarországra az EU-s beszerzésből a mai napig 3 939 600 adag Janssen érkezett, és mintegy 306 361-an vették föl az egyadagos vakcinát.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Filep István