Nem csak a koronavírus döntheti csődbe Srí Lankát

Az infláció rekordmagasságú, az élelmiszerárak is kilőttek: 2022-ben csődbe mehet a The Guardian cikke szerint Srí Lanka. A kialakult gazdasági állapotért a koronavírus okozta krízis hatása és a turisták elmaradása mellett a kormány költési politikája és az adócsökkentések is felelősek, emellett az országnak hatalmas adósságokat kellett törlesztenie Kínának, a devizatartalékok pedig az elmúlt évtized legalacsonyabb szintjére kerültek. Az inflációt eközben az is hajtotta, hogy a kormány pénzt nyomtatott a belföldi hitelek és a külföldi kötvények törlesztésére.

A Világbank becslése szerint mindezek miatt félmillió ember szegényedett el: ez öt év fejlődésének semmivé tételét jelenti.

Jómódból nélkülözésbe

Az infláció novemberben 11,1 százalékos rekordot ért el, a növekvő árak miatt azok, akik korábban jól éltek, mára már a családjuk élelmezésével küzdenek, az alapvető javak sokak számára megfizethetetlenné váltak. Miután gazdasági vészhelyzetet hirdettek Srí Lankán,

a hadsereg felhatalmazást kapott arra, hogy biztosítsa, az alapvető cikkeket, köztük a rizst és a cukrot meghatározott állami árakon árusítsák

- de ez nem sokat enyhített az emberek problémáin.

Egy colombói sofőr, Anurudda Paranagama, azt mondta a brit lapnak, másodállást vállalt, hogy bírja az iramot a növekvő élelmiszerárakkal és fedezni tudja az autójára felvett hitelt, de ez nem volt elég: most ha kifizeti a számláit és élelmiszert is vesz, nem marad pénze, ezért napi három helyett kétszer eszik családjával. A korábban megvett élelmiszermennyiség tizedét vásárolják - egy kiló helyett tíz deka babot egy hétre. Arról is beszámolt, hogy lakhelyén a fűszeres tízdekás csomagokra osztja már a kilós tejport, mert senkinek sincs elég pénze arra, hogy az egészet megvegye.

Menekülnének az országból

A turizmusban dolgozók közül 200 ezren vesztették el állásukat a közelmúltban: a helyzet olyannyira elmérgesedett, hogy hosszú sorokban állnak az útlevelet kiváltani vágyók. Minden negyedik Srí Lanka-i, főként a fiatalok és a képzettek, azt állítja, hogy el akarja hagyni az országot. Az idősebb polgárokat a hetvenes évek élelmiszerkrízisére emlékezteti a helyzet.

Srí Lanka egyik legégetőbb problémája a hatalmas külföldi adósságteher, különösen Kínával szemben. Több mint 5 milliárd dollárral tartozik Kínának, és tavaly további 1 milliárd dollár hitelt vett fel Pekingtől, hogy segítsen akut pénzügyi válságán, amelyet részletekben fizet ki. A következő 12 hónapban a kormányzati és a magánszektorban Srí Lankának a becslések szerint 7,3 milliárd dollárnyi belföldi és külföldi hitelt kell visszafizetnie, beleértve a januárban esedékes 500 millió dolláros nemzetközi államkötvény-visszafizetést is. Novemberben azonban a rendelkezésre álló devizatartalékok mindössze 1,6 milliárd dollárt tettek ki.

Azt remélik, hogy az Iránnal szembeni olajtartozásaikat úgy tudják rendezni, hogy

teával fizetnek nekik havi részletben valutát megtakarítva.

Az ellenzéki képviselő és közgazdász Harsha de Silva nemrég azt mondta a parlamentnek, hogy a devizatartalékok jövő év januárjára mínusz 437 millió dollárra csökkennek, míg a teljes külföldi adósságszolgálat 4,8 milliárd dollár lesz 2022 februárjától októberéig.

"A nemzet csődbe fog menni" - mondta.

A mezőgazdaságra mértek állami csapást

Ha mindez még nem lenne elég, májusban a miniszterelnök hirtelen betiltotta a műtrágyákat és a növényvédő szereket, a gazdákat figyelmeztetés nélkül rákényszerítve a biogazdálkodásra. Ez térdre kényszerítette a korábban virágzó mezőgazdasági közösséget, mivel sok gazda, aki hozzászokott a műtrágya és a növényvédő szerek használatához, hirtelen nem tudta felvenni a harcot a gyomok és rovarok ellen. Sokan a veszteségtől tartva úgy döntöttek, hogy egyáltalán nem termesztenek, ami tovább fokozta az élelmiszerhiányt Srí Lankán. Októberben visszavonták a tilalmat, de a behozott műtrágya magas ára sem segít a mezőgazdaságból élőkön.

"A rizs vagy a búza termesztésének költségei csillagászati mértékben emelkedtek... A kormánynak nincs pénze műtrágyatámogatásra. Sokan a gazdák közül vonakodunk pénzt befektetni, mert nem tudjuk, hogy lesz-e nyereségünk"

- mondta az egyik gazda, Ranjit Hulugalle.

A problémák átmeneti enyhítésére és az elégedetlenség megfékezésére a kormány átmeneti segélyintézkedésekhez folyamodott, ilyen például a szomszédos szövetséges Indiából származó élelmiszer-, gyógyszer- és üzemanyagimportra nyújtott hitelkeret, valamint az Indiától, Kínától és Bangladesből származó valutacsere-ügyletek és az Ománból származó kőolajvásárlásra nyújtott kölcsönök. Ezek a hitelek azonban csak rövid távú könnyítést jelentenek, magas kamatok mellett gyorsan vissza kell fizetni őket, ami tovább növeli Srí Lanka adósságterheit.

Nyitókép: Pixabay