Körkép: így áll a gyerekek koronavírus elleni oltása világszerte

Európában májusban engedélyezte az EMA a Pfizer vakcináját a tizenkét év fölötti korosztály számára: Magyarországon júniusban kezdődhetett meg a korosztály oltása. Június tizedike óta lehet a 12 év fölötti gyermekeket regisztrálni a vakcinára, amit a szülő tehet meg. Amint a regisztráció sikeres, szintén a szülő foglalhat közvetlenül oltópontra időpontot gyermekének.

A 12–15 éves korosztály oltása kizárólag a Pfizer Comirnaty nevet viselő oltásával lehetséges. A házi gyermekorvosok, amennyiben össze tudnak gyűjteni egy ampulla oltás felhasználásához elegendő, azaz hat oltandó gyermeket, szintén beadhatják a vakcinát. Közvetlenül iskolakezdés előtt az intézményekben is szerveztek tömeges oltást a korosztály számára.

A hivatalos koronavírus tájékoztató oldal szerint szeptember 9-ig a 12–18 éves korosztályban összesen 225 ezren vették fel oltásukat. A Portfolio szerint nagyjából 590 ezren tartoznak jelenleg ebbe a korcsoportba hazánkban, ami azt jelenti, hogy körülbelül 38 százalék vett fel legalább egy adag oltást, vagyis az érintett fiatalok 62 százaléka még teljesen védtelen a koronavírussal szemben.

Európai döntések

Dánia és Spanyolország az EMA-engedélyt követően gyors tempóban haladt, mindkét ország beoltotta már nagyjából az összes 12–15, illetve 12–19 évesét. Franciaországban a 12–17 évesek 66 százaléka kapott már egy oltást, 52 százalék pedig teljesen immunizálva van a BBC összefoglalója szerint.

Októberben a 18 év alatti franciákra is kiterjesztik a vakcinaigazolások használatát, azaz ez a korosztály sem mehet múzeumba, étterembe, plázába vagy moziba anélkül, hogy be lenne oltva.

Németország eredetileg a 12 év fölöttiek körében csak az alapbetegséggel rendelkezőket kezdte el oltani, de a delta térnyerésével augusztusban minden 12 év fölötti számára elérhetővé tették az oltást. Svédországban a 12–15 évesek közül jelenleg is azok vehetik fel a vakcinát, akiknek tüdőbetegsége, asztmája vagy egyéb, magas rizikót jelentő alapbetegsége van. Norvégiában a 12–15 évesek egy adagot kapnak jelenleg, az esetleges másodikról később döntenek, Nagy-Britannia szintén úgy döntött, hogy az ilyen korú gyermekeknek egy adag vakcinát kínál fel.

Észak-Amerika gyors volt

Elsőkként engedélyezte 12 év fölött az oltást Kanada és az Egyesült Államok, aminek köszönhetően Amerikában már júliusra megkapta a 12–17 évesek 42 százaléka legalább az első adagot, 32 százalék pedig már a három héttel később beadott másodikat is a Pfizer vagy a Moderna vakcinájából. A gyors tempót a delta is segítette diktálni: jelenleg 3,4-3,7-szer annyi gyermek kerül kórházba a variáns miatt, mint annak megjelenése előtt. Jó néhány amerikai iskola kötelezővé is tette a vakcina felvételét tanulói számára, még a tiltakozó szülői hangok ellenére is. Los Angelesben ezek az intézkedések 600 ezer gyermeket érintenek, míg New Yorkban a tanárok számára vált sok helyen kötelezővé az immunizáció.

A következő állomás az öt éven felüliek oltása lesz ősszel,

az ezzel kapcsolatos klinikai adatokat ebben a hónapban várják az amerikaiak. A fél év fölötti gyermekek oltásával kapcsolatosan is befutnak a várakozások szerint év vége előtt.

Kína óvodásokat is olt

A Sinovac vakcinája június óta elérhető három év fölöttiek számára Kínában: csak ez teszi lehetővé az ország számára, hogy elérhesse kitűzött célját, amely a lakosság 80 százalékának immunizálása az év végéig. Kína lakossága 1,4 milliárd fő, gyerekek oltása nélkül a cél irreális. Az oltás elméletileg önkéntesen felvehető, de helyi hatóságok már közölték: csak azok térhetnek vissza az iskolapadba, akiknek teljes családja két adaggal van beoltva. Ezt az oltást Chile is adja már hat év fölött, Dél-Afrikában pedig féléves kortól tesztelik.

India a felnőttekre koncentrál

A 253 millió fős tinédzserpopulációjával világelső India a helyi Zydus Cadila készítményét engedélyezte 12 év fölötti felhasználásra.

Ezt három adagban, tű nélküli módszerrel kell a bőrbe juttatni.

Az oltási kampány 12–17 év közti, súlyos alapbetegséggel rendelkezők körében ugyanakkor csak októberben indul majd a kormány tájékoztatása szerint, széles körben pedig csak akkor kezdik el alkalmazni a vakcinát, amikor év vége környékére sikerül a felnőttek oltását befejezni. Indiai adatok szerint a gyerekek 60 százaléka lehetett már kitéve a vírusnak a járványban.

