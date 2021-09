Jean-Paul Belmondo temetésén A profi zenéje is felcsendült - videó

A szertartáson elhangzottakról az Infostart is beszámolt, most pedig íme egy videó, amelyen meg is lehet nézni az Élysée-palota YouTube-csatornáján.

A színész koporsóját A profi című film Ennio Morricone szerezte zenéjére vitték, a Köztársasági Gárda zenekara játszott - ez a rész a videó 38. percénél kezdődik.

Nyitókép: YouTube/Élysée