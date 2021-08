Több érintett is cáfolja az ukrán gép tálib elrablását

Mint az Infostart is hírül adta, az ukrán külügy beszámolt egy repülőgépről, amelyet a tálibok megkaparintottak Afganisztánban, és Iránba repültek vele.

Az eset azonban több érintett szerint sem történt meg - olvasható a Telex összefoglalójában -, Irán és az ukrán külügy ugyanis kisvártatva közölte, nem történt gépeltérítés vagy foglalás, csak egy félreértés, amely szerint az ukrán kormány az evakuálási nehézségeket akarta szemléltetni.

Első körben az iráni Polgári Légiközlekedési Szervezet adott ki közleményt az üggyel kapcsolatban, melyben tagadta, hogy ismeretlen fegyveresek elloptak és Iránba vittek egy gépet. Mint írták, egy ukrán gép valóban ment Iránba, ám ez csak feltankolt Mesedben, aztán repült is tovább Kijevbe. Később aztán Oleg Nikolenko, az ukrán külügy szóvivője is megszólalt, ő az RBC-Ukraine beszámolója szerint azt mondta, hogy sem Kabulban, sem máshol nincsenek eltérített ukrán gépek, az erről szóló beszámolók tévesek. Nikolenko azt is hozzátette, hogy minden evakuálásra szánt gép rendben hazatért, és három géppel eddig 256 embert tudtak kimenteni Afganisztánból.

Nyitókép: MTI/AP/dpa/Hauke-Christian Dittrich