Lezuhant egy tűzoltó repülőgép Törökországban - videó

Lezuhant a török légierő egyik, az erdőtüzek oltására kivezényelt repülőgépe szombaton Törökországban. Hivatalos adatok szerint a fedélzeten tartózkodó nyolc személy életét vesztette. Orosz forrásból is megerősítették, hogy öten közülük orosz állampolgárok voltak, míg hárman törökök.

A katasztrófa körülményeivel kapcsolatban részletek egyelőre nem ismeretesek.

After the crash of a firefighter plane in southern Turkey, a helicopter and a plane were dispatched from two airbases to support search and rescue efforts