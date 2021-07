Halálos áldozata is van a régen látott hevességű kubai tüntetéssorozatnak

Meghalt egy tüntető a kormányellenes megmozdulások során Kubában: a 36 éves férfi egy Havanna peremén zajló tiltakozásban vesztette életét, amelynek során a tüntetők összecsaptak a biztonsági erőkkel – közölte a kubai belügyminisztérium.

A megmozdulásoknak több sérültje is van. A belügyminisztérium sajnálatát fejezte ki a haláleset miatt.

A San Isidro nevű aktivistacsoport tudomása szerint 144 embert vettek őrizetbe vagy tartanak nyilván eltűntként. Köztük van a szigetország három legbefolyásosabb másként gondolkodója, José Daniel Ferrer, Manuel Cuesta Morua és Berta Soler, valamint az ABC spanyol napilapnak dolgozó Camila Acosta. Kedden otthonában őrizetbe vettek egy YouTubert, Dina Starst, aki elfogása idején éppen élő adásban nyilatkozott a spanyol televíziónak.

Vasárnap emberek ezrei vonultak utcára a szigetországban, hogy hangot adjanak elégedetlenségüknek.

Kubában az elmúlt harminc év legsúlyosabb gazdasági válsága zajlik.

A tüntetések hétfőn és kedden is folytatódtak. Az országban szokatlannak számítanak az ilyen kiterjedt megmozdulások.

Bruno Rodríguez kubai külügyminiszter ezzel szemben azt állította: a tüntetések korlátozott mértékűek voltak, és az emberek továbbra is támogatják a kormányt. A tárcavezető biztosított róla, hogy Kubában minden a legnagyobb rendben van. Rodríguez Washington szankciós politikáját és internetes kampányát okolta a tiltakozásokért.

Miguel Díaz-Canel kubai elnök kedden a tiltakozásokról egyeztetett elődjével, Raúl Castróval, valamint a kommunista párt több vezetőjével - számolt be a Granma című kubai pártlap. Az újság azt írta: a politikusok "elemezték az ellenforradalmi elemek által szervezett provokációkat", amelyeket az Egyesült Államok pénzelt Kuba destabilizálásának céljából.

Massive protest happening right now in Cuba. ??



Only joking. This was a few weeks ago in Haiti ??, where hundreds of thousands demonstrated against US-backed dictator Jovenel Moise.



But media completely ignored that protest. #ManufacturingConsent pic.twitter.com/JXXr0gjEMb — Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) July 12, 2021