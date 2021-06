Ismét szesztilalom az Egyesült Államokban

A Southwest légitársaság után már az American Airlines járatain sem árusítanak alkoholt a légiutas-kísérőket ért támadások miatt.

„A légiutas-kísérők minden nap a frontvonalban állnak. Nemcsak az utasok biztonságát szavatolják, hanem eloszlatják félelmeiket, és érvényesítik a szövetségi irányelveket, köztük az arcmaszk viselését. Az elmúlt héten azonban egyesek nyugtalanító helyzeteket teremtettek a repülőgépek fedélzetén. Hadd legyek egyértelmű: az American Airlines nem tolerálja a személyzetünkkel szembeni bántalmazást vagy rossz bánásmódot” – mondta Brady Byrnes, az American légiutas-kiszolgálásért felelős igazgatója az Index írása szerint.

A Southwest egyik légiutas-kísérőjét nemrégiben olyan súlyosan bántalmazták, hogy elvesztette két fogát. A 28 éves Vyvianna Quinonez egy Sacramentóból San Diegóban tartó járaton amiatt háborodott fel, hogy megkérték, csatolja be biztonsági övét. A támadót végül egy másik utas fékezte meg, majd leszállás után egy járőr kísérte le a gépről, és rögtön letartóztatták testi sértésért.

Video obtained by CBS News shows the moment a Southwest Airlines flight attendant was punched by a passenger after asking her to keep her seat belt fastened during a flight from Sacramento to San Diego Sunday. https://t.co/gQusevodYC pic.twitter.com/4SAkoQwFlf — CBS News (@CBSNews) May 30, 2021