Nagyon kevés oltott fertőződik meg Amerikában

A bő tízezer érintett negyedénél semmilyen tünete nem volt a fertőzésnek, rutinszerű ellenőrzés során szúrták ki azt, írja az NBC News. Azokat tartalmazzák ezek a statisztikák, akik az Amerikában használt három oltástípus záró adagjának felvétele után több mint 14 nappal fertőződnek meg. A Moderna és a Pfizer mellett az egy adagos Janssen-oltást használják immunizálásra az Egyesült Államokban.

Az érintettek közül 955 került kórházba, de harmaduk nem a koronavírus-fertőzés miatt. Az összes oltott fertőzött 2 százaléka, 160 ember hunyt el, közülük 28-an nem koronavírus miatt. Azt, hogy az érintettek közül kinek milyen alapbetegsége volt, nem hozta nyilvánosságra az adatokat közlő amerikai járványügyi hivatal, a CDC.

A legtöbb páciens 40–74 év közti volt, 63 százalékuk nő.

A jelentés arra is felhívja a figyelmet, hogy a tízezer körüli adat alulbecsülheti a valós számot, mivel a legtöbb oltott amerikait nem tesztelik rendszeresen. A jelenlegi protokoll szerint akkor sem kell teszteltetniük magukat, ha ki voltak téve a koronavírus-fertőzés esélyének, amennyiben nem tapasztalnak magukon tüneteket.

A CDC május elsejétől az enyhe fertőzéses oltottak eseteivel már nem foglalkozik, csak a súlyos, kórházi kezelést igénylő és halálozással végződő eseteket kutatja az okok megértésére. Az államok vezetésével azonban továbbra is kooperál annak érdekében, hogy fény derülhessen arra, mely variánsok okozhatnak oltottként is fertőzést. Az eddig szekvenált minták alapján négy variánsnak is lehet szerepe az ilyen típusú megfertőződésekben:

A B.1.1.7, azaz a brit variáns az esetek 57 százalékához kapcsolódott,

a B.1.429-es, azaz a kaliforniai variánsnak az esetek 25 százalékához köthető.

A szekvenált minták kis százalékában a Brazíliából származó P.1 és az először Dél-Afrikában azonosított B.1.315 volt jelen.

Az eloszlás nagyjából lefedi azt, amilyen eloszlásban a variánsok megbetegedéseket okoznak a teljes populációban.

Az adatok kapcsán szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy

mindig is lesznek oltottak, akik megfertőződnek, mivel egy oltás sem ad 100 százalékos védelmet.

Viszont a tízezer fős mintán belül kevés volt az igazán súlyos eset és a haláleset is. Az is valószínű, hogy az oltottként megfertőződöttek nem fertőznek meg másokat, mivel szervezetükben nagyon alacsony vírusszint képzelhető csak el.

Nyitókép: Twitter/Joe Biden