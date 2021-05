A lángok megfékezéséért már több napja küzdenek, a helyszínen lévő 278 tűzoltó munkáját 12 repülőgép, három helikopter és 89 tűzoltóautó segíti. A polgári védelmi miniszterhelyettes, Níkosz Hardaliasz csütörtök este azt közölte, hogy már több száz embert helyeztek biztonságba.

A tűzvész szerdán tört ki a fővárostól mintegy 90 kilométerre található Loutráki tengerparti üdülőhely mellett, Szkínosz településénél, csütörtökön pedig Mégara polgármestere felhívta a figyelmet arra, hogy a heves szél nagyon megnehezíti a tűzoltást.

A man stands in front of a wild fire in Skinos, south of Athens.

