Szerda este is intenzív rakétatüzet zúdított a Hamász Izraelre

Intenzív rakétatüzet zúdított a Gázai övezetet uraló iszlamista Hamász terrorszervezet Izraelre szerda este - jelentette a 12-es kereskedelmi TV híradása.

Este ismét, már második napja rakétaesőt indítottak a Gázai övezetből Izrael felé. Tel-Avivban és környékén, az ország központi és déli részén megszólaltak a szirénák. A Hamász bejelentette, hogy 130 újabb rakétát indított útnak.

Az övezet melletti Szderótban eltalálták egy hatemeletes épület egyik ötödik emeleti lakását. A repeszek megsebesítettek hét embert, köztük egy hatéves gyereket életveszélyesen. Ebben a városban csak 15 másodpercük van a lakóknak arra, hogy védett helyre érjenek a légvédelmi jelzés megszólalása után.

Askelónban a tetőn keresztül csapódott be egy rakéta egy családi házba, ahol jelentős anyagi károkat okozott, de emberéletben nem esett kár, mert a lakók időben az óvóhelyre értek.

Előzőleg az izraeli légierő lerombolt egy sokemeletes épületet a Gázai övezetben, amelyben különböző irodák voltak, köztük a Hamászé is. Az épületben tartózkodókat előzőleg figyelmeztették a készülő légicsapásra.

A zsidók és arabok által vegyesen lakott Lodban szerda estétől kijárási tilalom lépett életbe az előző napok zavargásai nyomán, jelentős biztonsági erőket vezényeltek a városba, és több mint húsz embert letartóztattak már néhány perccel a tilalom meghirdetett időpontja után, mert megszegték a rendelkezéseket.

A hatóságok bejelentették, hogy csütörtökön sem lesz tanítás az ország déli és középső részében. A hadsereg közölte, hogy katona volt a délelőtti halálos áldozat, akit egy terepjáróra kilőtt vállról indítható rakéta ölt meg. A katonai dzsip a Gázai övezet mellett, egy kibucban járőrözött.

Hétfő este rakétaháború kezdődött Izrael és gázai szélsőséges iszlamista szervezetek között, miután Jeruzsálemben összecsapások voltak palesztinok és az izraeli biztonságiak között az iszlám vallás Mekka és Medina után harmadik legszentebb helyén, az al-Aksza mecsetnél.

Joe Biden hírügynökségi jelentések szerintk később beszélt Benjamin Netanjahuval és közölte: Izraelnek joga van megvédenie magát. Netanjahu leszögezte: békés civileket is támadások értek.

U.S. President Joe Biden has spoken with Prime Minister Benjamin Netanyahu and says “Israel has a right to defend itself” amid a barrage of rockets fired from Gaza. Israel escalated its air campaign in Gaza on Wednesday. https://t.co/l4V63C1nQ0 — The Associated Press (@AP) May 12, 2021

Prime Minister Benjamin Netanyahu, this evening:

"What is happening in Israel's cities over the past few days is unacceptable. We have seen Arab rioters set fire to synagogues and vehicles and attack police officers. They are attacking peaceful and innocent citizens. — PM of Israel (@IsraeliPM) May 12, 2021