Biztonságpolitikai szakértő: most már Jeruzsálem óvárosa is veszélyben van

Rakétaháborúval telt az éjszaka Izrael déli és középső részén, valamint a Gázai övezetben. Bár a lövedékek 85-90 százalékát megsemmisítették a levegőben, de a hétfőn kezdődött támadásoknak már így is több halottja és súlyos sérültje van mindkét oldalon.

"A délen lévő kikötővárosok, Ashdod vagy Ashkelon is veszélyeztetve vannak, ahogy Be'er Sheva is. Nagyobb városokat is érhetnek csapások, egyrészt a Hamász, másrészt a palesztin Iszlám Dzsihád részéről. El kell mondanom, ez a konfliktus már régóta érik, időnként egy-egy rakétát elengedtek, most viszont több százat" - rögzítette az InfoRádióban Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő.

Több helyen zsidó telepek ellen intéznek támadást, de a szakértő leszögezte azt is, hogy a másik oldal is támadtta a palesztinokat.

A harmadik

konfliktuszóna Kelet-Jeruzsálem, a negyedik pedig az óváros; teljes támadással lehet tehát számolni Izraelben.

A helyzet kezelhetőségével kapcsolatban Kis-Benedek József elmondta, a Hamász és az Iszlám Dzsihád harcosai a lakosságba vannak beépülve, tehát nehéz a fellépés.

"Épp most robbantottak fel egy 17 emeletes épületet, amelyben volt egy Hamász-iroda is, nyilván közöttük is sok volt az áldozat, noha a támadás előtt 5-10 perccel figyelmeztetni szokták a lakosságot, hogy hagyják el az épületet" - jegyezte meg. Az izraeli hadseregbe közben már a tartalékosokat hívják be.

A szakértő szerint nemzetközivé szélesedhet az izraeli-palesztin konfliktus, amelynek további közel-keleti országok, köztük Irán, Egyiptom vagy Jordánia is érintettjei lehetnek.

"De csak akkor, ha erre megvan a szándék" - jegyezte meg.

"Jordánia részéről várható reagálás, hiszen a jordán király felel az iszlám világ harmadik szent helyének a biztonságáért, a Templom-hegyen lévő eseményekért."

Kis-Benedek József szerint, ha az izraeli hadsereg több alkalommal is behatol a Gázai övezetbe, és a hadműveletek sok emberéletet követelnek, erőteljesebb nemzetközi fellépésre lehet számítani, de egyelőre "az amerikaiak is próbálják visszafogni az eseményeket", a nagyhatalmak csak akkor avatkoznak igazából közbe, ha "sok halott van", fenyegetéssel, szankciókkal.

Ami még szerinte aggodalomra ad okot, hogy a térségben számos radikális szervezet működik.

"Ha az arab országok felsorakoznak a palesztin oldalon, akkor a korábban beindult békefolyamatok leállására lehet számítani."

Nyitókép: MTI/EPA/Atef Szafadi