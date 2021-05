Fegyveres támadás egy kazanyi iskolánál, halálos áldozatok is vannak

Fegyveres támadást követtek el egy iskolánál kedden az oroszországi Kazanyban, az előzetes adatok szerint legalább kilenc ember, myolc diák és egy tanár meghalt - jelentette a TASZSZ orosz hírügynökség mentőszolgálati forrásra hivatkozva. Tíz ember sérült meg, közülük négyet kórházba vittek, ám a helyi egészségügyi központ később azt közölte, hogy 12 diák és egy felnőtt került a kórházba.

A Sky News később már 11 áldozatról adott hírt.

Az orosz hírügynökségi beszámolókból egyelőre nem világos, hogy egy vagy két fegyveres tinédzser vett részt a támadásban - írta a Reuters. A RIA beszámolója szerint egy fegyverest elfogtak. A TASZSZ szerint két támadó volt, az egyiket, egy 17 éves fiút elfogtak, a másik még az épületben van.

BREAKING: A 17-year-old teenager shot dead a teacher and six students in a school in #Russia's #Kazan on Tuesday, local media reported. pic.twitter.com/l0RCrAl9JK — Newsflash GBA (@GbaNewsflash) May 11, 2021