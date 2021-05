Lazulhat a koronavírus elleni oltások szabadalma

India mellett más, rászoruló országoknak is juttatna oltást az Amerikai Egyesült Államok most, hogy már amerikaiak tízmilliói kapták meg a vakcinát, írja a CNBC. Az ország eddig is segítette a nagy bajban lévő Indiát: gyógyszert, gyorsteszteket, védőfelszerelést, lélegeztetőgépeket és az oltások gyártásához felhasználható nyersanyagokat juttattak oda. Ron Klain, a Fehér Ház kabinetfőnöke vasárnap azt mondta, hogy a Biden-kormányzat a koronavírus elleni vakcinát Indiába és más országokba kívánja eljuttatni, miután amerikaiak milliói már megkapták az adagot.

"Az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője, Katherine Tai a jövő héten a Kereskedelmi Világszervezettel kezd tárgyalásokat arról,

hogyan lehetne a vakcinákat szélesebb körben elterjeszteni, szélesebb körben engedélyeztetni, szélesebb körben megosztani"

- mondta, amikor arról kérdezték, hogy a Biden-kormányzat enyhítené-e a koronavírus elleni vakcina szabadalmi védelmét.

A témáról a következő napokban terveznek részleteket megosztani.

Nemrég Narendra Modi indiai miniszterelnök a koronavírus elleni vakcina szabadalmi oltalmának feloldásáról tárgyalt Bidennel. Az enyhítés gyorsabb és megfizethetőbb hozzáférést biztosítana a kormányoknak az életmentő dózisokhoz.

A múlt héten a Biden-kormányzat bejelentette, hogy azonnal India rendelkezésére bocsátja a koronavírus elleni vakcina előállításához szükséges nyersanyagokat. Az amerikai lépés azután következett, hogy Nagy-Britannia, Franciaország és Németország segélyt ígért Indiának: a gazdag nemzeteket az elmúlt napokban folyamatosan kritika érte, amiért felhalmozzák az oltások előállításához szükséges nyersanyagokat.

Nyitókép: MTI/EPA/DPA pool/Christian Charisius