India valós esetszáma félmilliárd fölött járhat

India egészségügyi dolgozói és szakértői régóta beszélnek már arról, hogy az országban jelentett esetszám töredéke csak a valóságosnak: a rossz infrastruktúra mellett az emberi mulasztás és az alacsony tesztelési kapacitás is a jelenség okai között van.

Az Új-Delhiben található Betegségdinamikai, Közgazdasági és Politikai Központ igazgatója, Ramanan Laxminarayan szerint közismert, hogy mind az esetszámok, mind a halálos áldozatok száma messze elmarad a valóságostól - írja a CNN.

Sokak fertőzöttségére nem derül fény

"Tavalyi becslésünk szerint minden harmincadik eset kerül a statisztikába. Idén azt tapasztaljuk, hogy a halálos áldozatok száma marad el messze attól, ami a valóság" - mondja Laxminarayan.

Jelenleg Indiában napi 2 millió tesztet végeznek, de ez is nagyon kevés:

átlagosan 15 százalékos a pozitivitási ráta, de nagyvárosokban akár 30 százalékig is kúszik ez a szám.

A magas pozitivitási ráta sok országban probléma, de Indiában nagyon akut a gond: a tünetmentes fertőzések rejtve maradása mellett az is tetézi a helyzetet, hogy a vidékiek számára nagyon nehéz eljutni egy tesztközpontba. A vértesztek jobban megmutatják, hányan eshettek át a betegségen - ezek tanúsága szerint a valós szám a jelentett húsz-harmincszorosa is lehet.

Éjjel-nappal égetnek

Az utóbbi napokban a halálos áldozatok hivatalos száma rendre 2600 fölött alakult: május közepéig növekedni fog még ez a szám a University of Washington előrejelzése szerint, akár

napi 13 ezerrel érkezhet majd a tetőzés.

Egy olyan országban, ahol békeidőben is csak a halálozások 86 százalékát adminisztrálják, és a halál oka sokszor nem kerül be ezekbe a nyilvántartásokba, ez nagy probléma. Az országban jellemzően otthon halnak meg az emberek, nincs jelen orvos, aki megállapíthatná, pontosan mi történt velük - ez a második hullám idején, amikor a kórházi ágyak elfogytak, még jobban mélyülő problémává vált. A koronavírusos betegek otthon, kórházak váróiban, mentőautókban és az utcán halnak meg. Bhramar Mukherjee biostatisztikus-epidemiológus szerint a halálos áldozatok valós száma a jelentett kétszerese-ötszöröse lehet, azaz elérheti az egymilliót is 200 ezer helyett.

Ezt az elméletet erősíti meg az is, ami az ország krematóriumaiban zajlik. A halottégetések éjjel-nappal zajlanak, Új-Delhiben pedig a BBC értesülése szerint már

parkolókban, parkokban és egyéb üres területeken építenek halotti máglyákat annak érdekében, hogy a holtak számával megbirkózzanak.

A hozzátartozóknak segíteniük kell a máglyák megrakásában, az égetésekben és az egyéb rituálékban.

Két pokoli hét jön

Az amerikai előrejelzéseket erősítik meg a fővárosban dolgozó orvosok meglátásai is: Shaarang Sachdev, a Aakash Healthcare Super Speciality Hospital orvosa a Sky Newsnak azt nyilatkozta, a helyzet kritikus.

"A mostani helyzet a legrosszabb, amit eddig a pandémia idején tapasztaltunk. A következő két hét maga a pokol lesz számunkra" - mondta el az újságíróknak. Munkahelyén van olyan kórterem, ahol most három helyett hét-nyolc beteg fekszik. Az orvosok szünet nélkül teljesítenek több műszakot, sokszor olyan kórházakban, amelyekben rokonaikat is ápolják, de arra sincs idejük, hogy meglátogassák őket. A kórház igazgatója éjjel többször ellenőrzi az aranyáron vásárolt oxigén mennyiségét. Egyes kórházak udvaraiban sátrakat állítottak fel a koronavírusos betegek kezelésére, illetve időnként annak ellenére csökkentik az oxigén mennyiségét egy-egy páciensnél hogy orvosilag ez egyáltalán nem indokolt - az oxigénnek azonban ki kell tartania addig, amíg a következő szállítmány meg nem érkezik. Érkeznek az eszközök

Az USA tervezi AstraZeneca vakcináinak elosztását, melyből Indiának is juthat.

A WHO 4000 oxigénkoncentrátort küld az országba.

Franciaország is lélegeztetéshez használható eszközökkel segít, Thaiföldről és Szingapúrból pedig már érkeztek üres palackok. A britek segélyszállítmánya már megérkezett Indiába: lélegeztetőgépeket és oxigénkoncentrátorokat küldtek.Az USA tervezi AstraZeneca vakcináinak elosztását, melyből Indiának is juthat.A WHO 4000 oxigénkoncentrátort küld az országba.Franciaország is lélegeztetéshez használható eszközökkel segít, Thaiföldről és Szingapúrból pedig már érkeztek üres palackok.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Divjakant Szolanki