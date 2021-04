Végre kiderült, hány beoltott kapta el a fertőzést – meglepő az arány

A testület vezetője, Rochelle Walensky szerint a CDC szorosan figyeli azt, hányan fertőződnek meg az oltás mellett a betegséggel: csütörtökön hozták nyilvánosságra a pontos számokat, melyek szerint hozzávetőlegesen 5800 olyan esetről van tudomásuk, amikor már beoltott amerikai állampolgár kapta el a fertőzést. Ez a szám hihetetlenül alacsony ahhoz képest, hogy már 77 millió amerikai kapta meg mind a két oltását.

Tara Smith epidemiológusprofesszor az NBC-nek úgy nyilatkozott: ez az elképesztően alacsony szám nagyon jó szcenáriót vetít előre.

"A legtöbb eset tünetmentes vagy enyhe tünetekkel járó volt. Pontosan ebben reménykedtünk"

– fogalmazott.

A CDC arról tájékoztatta az NBC-t, hogy az oltás melletti fertőzéseket elszenvedők többségét nem kellett kórházba szállítani, 29 százalék esetében pedig teljesen tünetmentes lefolyásról volt szó. Az érintettek 65 százaléka volt nő, a 60 év fölöttiek aránya valamivel 40 százalék fölött volt. Az oltás mellett megbetegedők 7 százalékét kellett csak kórházba vinni, és mindössze 74 ember vesztette életét a 77 millióból.

Hétfőtől a CDC honlapján közzé fogja tenni az ilyen típusú megfertőződésekről elérhető adatokat: demográfiai adatokat, a használt vakcina típusát, a koronavírus-variáns típusát, a fertőzés helyét, valamint a második oltás beadása óta eltelt időt is feltüntetve. Az adatokat ehhez kórházaktól és az államok helyi egészségügyi vezetéseitől szerzik majd be. Azzal kapcsolatban egyelőre nem adtak tájékoztatást, hogy az érintetteknek volt-e alapbetegségük, illetve hogy továbbra is megtették-e a koronavírus terjedésének minimalizálására fontos óvintézkedéseket. Ezek mellett a betegek demográfiája is segíthet tisztábban látni azt, miért kaphatták el oltottan is a fertőzést.

Azt sem lehet tudni, a tünetmentes eseteket hogyan szűrték ki: erre magyarázatot adhat, hogy az egészségügyben dolgozókat időről időre szűrik, illetve hogy bizonyos egészségügyi beavatkozások elvégzése előtt is kérnek negatív koronavírustesztet.

Szakemberek szerint mivel egy oltás sem jelent 100 százalékos biztonságot, nem meglepő, hogy van, aki oltva is elkapja a koronavírust.

Az Amerikába használt Pfizer és Moderna vakcinák hatékonysága klinikai tesztek alapján 95 százalékos, a Janssen oltása – melyet a vérrögösödés miatti aggodalmak miatt egyelőre nem használnak – 72 százalékos. Bill Hanage epidemiológus szerint csak oltásokkal keveredhetünk ki a pandémiás helyzetből, melyek hatalmas mértékben csökkentik, de nem nullázzák a megfertőződés esélyét. Amerikai ajánlás az oltottaknak

Kisebb csoportokkal, egy háztartás tagjaival például, akkor is találkozhatnak beltérben maszk nélkül, ha ők nem oltottak.

Ismeretlenek társaságában ugyanúgy ajánlják a maszkviselést és a távolságtartást.

Azt ajánlják, mossanak gyakran kezet, kerüljék a zsúfolt területeket és ha tüneteket tapasztalnak magukon, teszteltessenek. A CDC márciusi ajánlása szerint az oltottak (az utolsó oltás után két héttel) maszk nélkül találkozhatnak beltérben is más oltottakkal.Kisebb csoportokkal, egy háztartás tagjaival például, akkor is találkozhatnak beltérben maszk nélkül, ha ők nem oltottak.Ismeretlenek társaságában ugyanúgy ajánlják a maszkviselést és a távolságtartást.Azt ajánlják, mossanak gyakran kezet, kerüljék a zsúfolt területeket és ha tüneteket tapasztalnak magukon, teszteltessenek.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba