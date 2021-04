Ezeket a képeket eddig gondosan őrizgették Fülöp hercegről

A nyilvánosság számára korábban nem látható fényképek láttak napvilágot a néhány napja 99 éves korában elhunyt Fülöp hercegről, II. Erzsébet brit uralkodó férjéről.

A képeken elsősorban nagyapaként, dédapaként látni; ismert, négy gyermeküktől nyolc unokájuk, tőlük eddigtíz dédunokájuk született.

A képeket az Origo vette észre.

The Queen and The Duke of Edinburgh surrounded by seven of their great-grandchildren at Balmoral Castle in 2018. ©️ The Duchess of Cambridge pic.twitter.com/xMmbzfDHwL — The Royal Family (@RoyalFamily) April 14, 2021

Today we share, along with Members of The @RoyalFamily, photographs of The Duke of Edinburgh, remembering him as a father, grandfather and great-grandfather.



? This picture was taken at Balmoral in 2015. pic.twitter.com/HxNfrL21xU — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 14, 2021