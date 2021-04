"Szeretett dédpapa", "a királynő odaadó szolgája" – így búcsúzkodnak a britek Fülöp hercegtől

99 éves korában, egy hónapnyi kórházi tartózkodás után otthonában, pénteken elhunyt Fülöp edinburghi herceg, II. Erzsébet brit uralkodó férje.

Boris Johnson miniszterelnök a Downing Streeten kijelentette: a herceg "segített a királyi család és a monarchia irányításában, hogy az továbbra is vitathatatlanul létfontosságú intézmény legyen nemzeti életünk egyensúlya és boldogsága szempontjából".

Kier Starmer, a Munkáspárt vezetője a Twitteren tisztelgett Edinburgh hercege előtt:

"Az Egyesült Királyság egy rendkívüli személyiségét veszítette el Fülöp herceg halálával, életét hazánknak szentelte, a második világháború idején a királyi haditengerészettől hercegi létéig szolgált. Több mint hét évtizeden állt felesége, a királynő mellett, házasságuk az erő, a stabilitás és a remény szimbóluma volt, még akkor is, amikor a körülöttük lévő világ megváltozott. Milliókat inspirált ez határainkon innen és azokon túl is."

