Koronavírus - megint a szegényebb országok helyzete vált nehezebbé

Vasárnap 152 ezer friss megbetegedést jelentettek az országban, amelyben ezzel együtt már 13,3 millió ember fertőződött meg az új koronavírussal. Az indiai egészségügyminisztérium tájékoztatása szerint ennek köszönhetően drasztikusan megugrott a kereslet a remdesivirre, és arra számítanak, hogy az elkövetkezendő napokban is ezt a tendenciát tapasztalják majd az antivirális szerrel kapcsolatosan. Addig amíg nem tapasztalnak javulást a helyzetben, nem engedélyezik, hogy az országban gyártott remdesivirből India határán kívülre szállítsanak.

A remdesivir volt az első olyan szer, amely annak ígéretét hordozta, hogy képes a koronavírusból felépülő betegek kórházi tartózkodásának idejét lerövidíteni az érintettek egy részénél. A WHO tanulmánya ugyanakkor nem tudott jelentős hatást kimutatni a szerrel kapcsolatosan. Használják a világ sok táján, köztük Magyarországon is.

A remdesivir gyártója, az amerikai Gilead generikus szereket készítő egyiptomi, pakisztáni és indiai cégekkel is kötött megállapodást arról, hogy gyártsák a szert 127 alacsony és közepes bevételű ország számára. Indiában hét gyárban készül a gyógyszer, havi 3,88 millió adagban.

Indiában hónapok óta igyekeznek elkerülni a szigorú korlátozások bevezetését azt követően, hogy nagyon szigorú, országos lezárásokat fokozatosan, hónapok alatt oldották fel a tavalyi évben.

Az ország vezetése tart attól, hogy a már eleve megtépázott gazdaság számára az utolsó döfést jelentené, ha újra korlátozásokat vezetnek be.

A helyi hatóságok ugyanakkor már lépéskényszerbe kerültek azt követően, hogy Mahárástra tartományban meredeken felfelé ívelnek a friss megbetegedések számai, így hétvégén és éjjel már kijárási tilalmat léptettek életbe. Most már azt sem zárják ki, hogy teljes kijárási tilalom vegye át ennek helyét akár már a héten.

Delhiben ugyanakkor úgy vélekednek, akkor következhetnek a drasztikus lépések, ha a kórházi ágyak szinte megtelnek. Azt is elmondták: az esetek 65 százaléka a 45 év alatti korosztályban következik be. Az ország mindeközben vakcinaimportját is csökkentette, hogy ezzel több adagot otthon tartva felgyorsíthassa az immunizációt. Modi-elnök négynapos "vakcinafesztivált" hirdetett meg annak érdekében, hogy sikerüljön előrelépést tenni átoltottság terén.

