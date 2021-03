Kiszabadult az Ever Given, útnak indult a csatornában - videó

Hétfő reggelre már nyolcvan százalékban egyenesbe állt a Szuezi-csatornában a konténerszállító hajó, amely egy héttel ezelőtt keresztbe fordult és partnak ütközött a vízi út egy szűk szakaszán, azóta is akadályozva a csatorna forgalmát - közölte a csatornahatóság vezetője. Az Ever Given fara már szabadon úszott, az orra még az üledékbe ért, de sikerült beindítani a motorjait - közölte a szabadítási műveletet végző Boskalis holland cég vezetője, Peter Berdowski egy holland rádiónak nyilatkozva.

Hétfő délután pedig azt közvetítették a tévécsatornák, ahogyan elindult a hatalmas jármű.

Alább látszik, hogy magyar idő szerint délután háromnegyed négy körül már jócskán kifelé tartott a csatornából, lejjebb pedig frissülő térképen látható az aktuális helyzete. A Reuters hírügynökség a Facebook-oldalán élőzi a hajó helyzetét műholdképek alapján. Forrás: vesselfinder.com

Miután sikerült kiszabadítani, a hajót műszaki ellenőrzésre a csatornával szomszédos tavakra navigálják majd. Mint Berdowski mondta, még sok munka lesz a konténerszállítóval, amíg a megszokott módon közlekedhet.

A hajózási szakemberek véleménye eltér abban a kérdésben, hogy mikorra állhat teljesen helyre a forgalom a csatornában, a Maersk szállítási vállalatcsoport szerint például csak hetek múlva.

Nyitókép: vesselfinder.com