Komoly Covid-gondok egy luxushajón

Elkülönítették az Odyssey of the Seas nevű német luxushajó mintegy ezer fős legénységét és a hajógyári munkásokat Bremerhaven kikötőjében, mert a hajó fedélzetén többeknek is pozitív lett a koronavírus tesztje - közölte Bréma tartomány egészségügyi tárcavezetőjének szóvivője.

Az illetékes szerint az újabb öt fertőzöttet egy hotelbe szállítják karanténba. A múlt héten két esetet regisztráltak a papenburgi székhelyű Meyer-hajógyárban, ahol a luxushajó épült.

A brémai egészségügyi minisztérium közölte, hogy az újabb esetek korábban kapcsolatba kerültek a hajógyárból jelentett fertőzöttekkel.

A szóvivő szerint nem számítanak további esetekre, ugyanakkor óvintézkedés gyanánt egyelőre még vesztegzár alatt tartják a hajót, a fedélzetén mintegy ezer emberrel, a munkásokkal és a legénység tagjaival.

Az Odyssey of the Seas-t egy hete szállították át a hajógyárból az EMS folyón keresztül az Északi-tenger partján található Bremerhavenbe, ahol a végső szerelési munkálatokat végzik el a fedélzeten. A Meyer-hajógyár tájékoztatása szerint a fedélzeten lévőket naponta tesztelik.