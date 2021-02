Koronavírus: a nyérctenyésztés továbbra is veszélyt jelent

Az állatvilágra és az emberekre egyaránt veszélyt jelent a nyércfarmok működése uniós szakértők szerint: úgy gondolják, mind az embereket, mind az állatokat rendszeresen tesztelni kellene, mivel fennáll a veszély, hogy minden ilyen tevékenységet folytató telepen meg fog jelenni a koronavírus, írja a The Guardian. A nyércek nagyon fogékonyak a patogénra, ami gyorsan terjed a kültéri, tetővel rendelkező drótketrecekben tartott állatok körében. Az állatokat a farmok dolgozói fertőzik meg.

A következő országok nyércfarmjain találtak már fertőzött állatot:

Dánia (290 helyen)

Hollandia (69 helyen)

Görögország (17 helyen)

Svédország (13 helyen)

Spanyolország (3 helyen)

Litvánia (2 helyen)

Franciaország és Olaszország (1-1 helyen).

Kezdetben a nyércekben kialakuló koronavírus-mutációkat az emberre kifejezetten veszélyesnek vélték, az uniós közegészségügyi, illetve élelmiszerbiztonsági hatóságok véleménye szerint viszont nem jelentenek veszélyt ezek sem fertőzőség, sem a betegség lefolyásának súlyossága szempontjából, ahogyan azt egy friss jelentésben írják. A WHO ugyanakkor ezen a héten hívta fel a figyelmet arra, hogy a szőrméjükért tenyésztett állatokkal foglalkozó farmok mind emberek, mind pedig az állatvilág más tagjainak megfertőződése szempontjából rizikót jelentenek. Uniós szakértők ezért most azt követelik, hogy az állatok hetente teszteljék, illetve gyakran tegyék meg ezt mindenkivel, aki közvetlen kontaktusba kerül velük.

Több ország, köztük Dánia és Svédország felfüggesztette a nyérctenyésztést, míg Amerikában az ilyen területen dolgozók is prioritás élveznek oltás szempontjából. A nyérceken használható oltás áprilisra vagy májusra állhat készen szakértők szerint.

Mark Oaten, a Nemzetközi Szőrme Szövetség vezetője támogatja a tesztelést, amíg az racionális gyakoriságú, a heti mintavételt ugyanakkor ellenzi. "Jobb lenne gyakrabban tesztelni azokon a területeken, ahol a vírus elterjedtebb, és kevesebbet ott, ahol nem.

Nem lehet univerzális sztenderdeket felállítani.

Az egyes farmok zsúfoltsága is szempont lehet" – mondta.

A szőrmeárak a koronavírus miatti félelem és a nyérctenyésztés esetleges betiltása mellett is nőnek a tenyésztők beszámolói szerint.

"Nem gondoljuk, hogy a koronavírus veszélyeztetné az iparágat, az árak pedig nőnek, az év végéig még további egyharmados emelkedést jósolunk. Úgy érezzük, Dániában túlreagálták a helyzetet" – mondja Magnus Ljung, a finn Saga Furs szőrmeaukciós cég vezetője. A nyérc lenne a közvetítő?

A vuhani vizes piacon is árultak nyércet, de nyestkutyát is, ami szintén elképzelhető közvetítő állatként.

Több mint 3000 nyércfarm van Kínában, ezek közül akad olyan is, amelyben 100 ezer állatot tartanak.

Egyes vélemények szerint a kínai szőrmefarmokon tartott állatok, köztük akár a nyérc is lehetséges közvetítőfaj a denevérek és az emberek közt a koronavírus zoonózisában.A vuhani vizes piacon is árultak nyércet, de nyestkutyát is, ami szintén elképzelhető közvetítő állatként.Több mint 3000 nyércfarm van Kínában, ezek közül akad olyan is, amelyben 100 ezer állatot tartanak.Gyakran előfordul, hogy a denevérek, amelyeket érdekelnek a telepeken található épületek, a ketrecek fölött cikázva azokra székelnek, így megtörténhetett az átadás ezen az úton.

