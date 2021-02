A Kyodo News hírügynökség beszámolója szerint az ország keleti partjainál, a Csendes-óceánon bekövetkezett, a Richter-skálán 7,3-as erősségű szombati földmozgás a leginkább Fukusima prefektúrát érintette, de hatását a tőle 200 kilométerre fekvő Tokióban is érezni lehetett.

Az eddigi információk szerint csaknem százan sérültek meg, és 950 ezer háztartásban ideiglenesen szünetelt az áramszolgáltatás, szökőárriadót azonban nem rendeltek el.

Today’s earthquake in Japan. A magnitude 7.1 just east of Fukushima.



pic.twitter.com/UWm8kOhWk9 — World of Engineering (@engineers_feed) February 13, 2021