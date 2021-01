Mint az Infostart is megírta, több mint másfél millió ember oltottak be az első orosz vakcinával, a Szputnyik V-vel - jelentette be az orosz oltóanyagok kifejlesztését finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI)

Kirill Dmitrijev, az RFPI vezérigazgatója újságíróknak azt is elmondta, hogy az alap finanszírozza a "Szputnyik light", a Szputnyik V egykomponensű változatának klinikai tesztelését is. Mint mondta, ez az oltóanyag hatékony átmeneti megoldást jelenthet sok, a járvány által erősen sújtott ország számára. Hozzátette, hogy az orosz piacon a Szputnyik V marad a tömeges oltáshoz használt fő vakcina.

Korábbi sajtókommentárok szerint a "light" védőoltás lehetősége amiatt merült fel, mert nem áll rendelkezésre elegendő kapacitás a Szputnyik V második összetevőjének gyártásához. A vakcina első komponense a humán adenovírus 26., a második pedig az 5. szerotípusa alapján készült, ez utóbbinak az előállítása pedig sajtóértesülések szerint nehezebb az elsőnél. A "light" típusú védőoltás önmagában is 85 százalékos védettséget biztosít három-négy hónapra a lakosság egyes csoportjainál, és kizárja a Covid-19 súlyos lefolyását.

Moszkvában szerdától jogosultak lesznek a Covid-19 elleni védőoltásra a számítástechnikai és hírközlési szakemberek, a magánvállalatok által alkalmazott szociális munkások, a házkezelőségi, szállodai és idegenforgalmi irodai alkalmazottak is. Csütörtöktől kezdődően 70-ről százra növekszik az oltópontok száma az orosz fővárosban. Ezt Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közölte hétfőn a honlapján.

Nyitókép: sputnikvaccine.com