Megtalálták a lezuhant indonéz utasszállító repülőgép roncsait

A búvárok vasárnap rábukkantak az előző nap lezuhant indonéz utasszállító repülőgép roncsaira a Jáva-tengerben - közölték a helyi hatóságok. A repülőgépen 62-en tartózkodtak.

Az indonéziai fegyveres erők parancsnoka, Hadi Tjahjanto azt mondta, hogy a helyszínen a búvárok a repülőgép egyes darabjait, mentőmellényeket találtak, illetve a roncson felfedezték a gép regisztrációs számát.

A területen jók a látási viszonyok, ami segített a gép azonosításában - tette hozzá a nyilatkozó.

My sincere condolences are extended to the families and friends of those who lost their lives in Sriwijaya SJ182 plane crash. May the departed Rest In Peace, and May God heal your pain and grand you solace.#SriwijayaAir #PrayForSJ182 #SJ182 pic.twitter.com/1RuAuPsXiG — Mohammad Ibrahim (@ibrahimjohor) January 10, 2021