Lövöldözés Bécs belvárosában, hét halálos áldozatról tudni – videók

A Kronen Zeitung című osztrák lap szerint lövöldözés volt hétfő este egy zsinagógában Bécs belvárosában, ennek nyomán nagyszabású rendőrségi művelet indult – írja az MTI.

Úgy tudni heten meghaltak és sok a sebesült. Egy elkövető felrobbantotta magát, egy rendőr is az áldozatok között van.

A bécsi rendőrség ezt a felhívást osztotta meg a Facebookon:

Azt írják:

Ne ossz meg videókat és fotókat a közösségi médiában - ez veszélybe sodorja az erőinket!

Kb. 20:15 óta akcióban vagyunk az I.. kerületben - több lövés is dördült, sérülések vannak! Kerüld el az összes nyilvános helyet, tömegközlekedést! Keress menedéket!

A rendőrség megerősítette, hogy lövöldözés volt, de részleteket egyelőre nem közölt.

Egy feltételezett tettest elfogtak a Bécs belvárosában egy zsinagóga közelében történt hétfő esti lövöldözéssel összefüggésben - közölte hétfőn este az osztrák belügyminisztérium.

Az APA a belügyminisztériumra hivatkozva azt közölte, hogy

az egyik támadó a lövöldözésben életét vesztette.

A minisztérium szerint terrorcselekményről van szó.

A Bécsi Izraelita Felekezeti Közösség (IKG) szerint a támadás idején nem voltak emberek a zsinagógában. A ausztriai zsidó közösség vezetője a Twitteren pedig azt írta, hogy egyelőre nem világos, hogy a bécsi zsinagóga vagy annak melléképületei lettek volna a támadás célpontjai, azok akkor már zárva voltak.

Ezen a videón az egyik lövöldöző látszik:

