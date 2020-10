Vasemberként csaphatnak le a brit haditengerészet katonái – videó

A brit haditengerészet (Royal Navy) olyan felszerelést vizsgál immár a gyakorlatban is, amely a viselőjét a magasba emeli, sőt komolyabb manőverekre is képessé válik általa. Az eszköz egy különleges jetpack (hátirakéta), melyet kifejezetten a mozgásban lévő hajók megfékezésére terveztek – adta hírül a Hvg.hu.

A jetpack hatótávolsága ugyan nem ismert, de első ránézésre már most remekül működik: az alábbi videón az egyik gyakorlatnál a pilóta egy csónakról szállt át vele egy másik járműre, amely szintén haladt. Majd ugyanezt visszafelé is elvégezte. Az is jól látszik, hogy a tengerészetnek nem egy ilyen eszköze van.

#FunFactFriday - The Royal Navy has been testing Jet Suit assault teams to determine if the Iron Man-like suits could be used to rapidly swarm and board ships. U.S. Special Operations Command is also evaluating a jetpack that can reach speeds of more than 200 mph. pic.twitter.com/mo5FoGWkDu — U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) October 16, 2020