Elhagyta a kórházat és máris új feladatra készül Donald Trump

A fő amerikai televíziós csatornák élőben közvetítették, ahogyan Trump az előre jelzett időpontban, helyi idő szerint 18 óra 30 perckor az elnöki helikopterbe szállva távozik a bethesdai kórházból, ahová péntek este vitték be, miután koronavírustesztje pozitív lett és be is lázasodott.

Kilépve a kórházból köszöntötte a kapunál összegyűlt híveit, valamint az újságírókat. "Nagyon köszönök mindenkinek mindent" - mondta. Később a Twitteren arról írt, hogy hamarosan folytatja újraválasztási kampányát.

Trump korábban szintén a Twitteren egy videóban azt állította, hogy nagyszerűen érzi magát, jobban mint húsz éve. Egyúttal azt üzente az amerikaiaknak, legyenek óvatosak, de mozduljanak ki. "Ne féljetek a Covidtól! Ne hagyjátok, hogy az uralja életeteket!"

A vírus eddig már több mint 210 ezer amerikai halálát okozta.

Joe Biden azonnal reagált Trump videójára. Mint fogalmazott: azt a mondatot, hogy "ne hagyjuk, hogy a vírus uralja az életünket" talán annak a 205 ezer családnak kellene mondania, amely elvesztette szeretteit a járványban. Az NBC televízió riporterének nyilatkozva Biden hangsúlyozta: azt remélte, hogy Trump levonja a konzekvenciát "abból, amit átélt" és a helyes leckét adja tovább az amerikaiaknak, nevezetesen, hogy hordjanak szájmaszkot. A második vita Máris tervezi a második elnökjelölti vitáját kihívójával, Joe Biden demokrata párti elnökjelölttel - tudatta Tim Murtaugh, Trump újraválasztási kampányának kommunikációs igazgatója a Fox televízióban hétfőn este. A második elnökjelölti vitát október 15-re tervezték, és a floridai Miamiban tartanák meg. Biden egyébként - mielőtt floridai kampányútjára indult - Delaware-ban újságíróknak azt hangoztatta, hogy nincsenek ellenvetései az újabb elnökjelölti vitával kapcsolatban. "Ha a tudósok azt mondják, hogy a vita biztonságosan megrendezhető, és lesz lehetőség a szükséges távolság betartására a résztvevők között, akkor részemről rendben van" - fogalmazott. A két alelnökjelölt, a republikánus Mike Pence, jelenlegi alelnök és Kamala Harris, a demokraták alelnökjelöltje szerdán tartja első és egyetlen vitáját Utah állam fővárosában, Salt Lake Cityben. Mind Pence, mind Harris vírustesztjei eddig negatívak voltak.

Hétfőn délután az elnököt kezelő orvoscsoport sajtótájékoztatón azt mondta, hogy Trump jól van, bár továbbra is gyógyszereket kap - a többi közt az ötödik adag Remdesivirt kedden -, de ezek nem igényelnek kórházi kezelést.

Sean Conley, a Fehér Ház orvosa ugyanakkor megjegyezte, hogy az elnök tényleg jól van, vérnyomása, vérképe, szív-, és tüdővizsgálata jó eredményeket mutat, de nincs még túl minden veszélyen. "Óvatosan optimisták vagyunk" - fogalmazott Conley.

Az Egyesült Államok több városában, így New Yorkban vagy a szövetségi fővárosban, Washingtonban is rokonszenv-tüntetéseket, meneteket és autós felvonulásokat tartottak Trump mellett.

Hétfőn este a first lady, Melania Trump - aki szintén elkapta a koronavírust - a Twitteren tudatta, hogy jól van, otthon pihen.

Nyitókép: Twitter/Donald J. Trump