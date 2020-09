Kelemen Hunor: a stratégia nyerőnek bizonyult

Adott körülmények között az RMDSZ a várakozásainak megfelelően szerepelt a romániai helyhatósági választásokon – fogalmazott az InfoRádiónak Kelemen Hunor, emlékeztetve, hogy kicsivel kétszáz fölött lesz azon önkormányzatok száma, amelyet RMDSZ-es politikus fog vezetni, köztük Hargita, Kovászna, Maros és Szatmár megyei önkormányzatát.

Kiemelte: visszanyerték Marosvásárhelyt, ami egy óriási eredmény, ahogyan 12 év ellenzéki városvezetés után Gyergyószentmiklóst is, továbbá Szászrégent, ahol kisebbségben, alig több mint húsz százaléknyi magyarság él.

Sok székelyföldi önkormányzatban pedig kétharmadot szerzett az RMDSZ,

tehát nyugodt többséggel tudják vezetni ezeket a helyhatóságokat – tette hozzá. „Ilyen körülmények között bátran állíthatom, ez egy jó eredmény, sikeres önkormányzati választás volt” – fogalmazott, hozzátéve, hogy megerősítették a képviseletet, és több polgármesterük lesz, mint amennyi volt a 2016–2020-as ciklusban. Eredmények A legutóbbi, még nem végleges eredmények szerint a szövetség 199 polgármesteri mandátumot szerzett, néggyel többet, mint négy évvel ezelőtt. Ehhez adódik hozzá az a 8-10 polgármesteri mandátum, amelyet az RMDSZ által támogatott függetlenek, köztük a marosvásárhelyi Soós Zoltán szereztek. Kelemen Hunor fontos eredménynek nevezte, hogy a szövetség polgármesterei mögött általában nagyobb RMDSZ-es többség áll majd a helyi tanácsokban, mint négy évvel ezelőtt, valamint hogy az RMDSZ megyei tanácselnök-jelöltjei Hargita, Kovászna, Maros és Szatmár megyében is újabb mandátumot szereztek.

Mint ismert, Marosvásárhelyen az RMDSZ által is támogatott Soós Zoltán független polgármester nyert, így két évtized után újra magyar ember vezetheti a várost. Mindehhez a győzelemhez a pártelnök meglátása szerint elsősorban kitartás és támogatás kellett. Hiszen, mint emlékeztetett, ezelőtt négy évvel korábban – szintén Soós Zoltánnal – 1700 szavazattal maradt alul az RMDSZ, mindamellett, hogy azzal a választással véleményük szerint lehettek problémák. Ezért most azt a politikai stratégiát választották, hogy Soós Zoltán színeit függetlenre cserélik, hogy minél több támogatót tudjanak megnyerni, olyanokat is, akik RMDSZ-es jelölte nehezebben szavaznak.

„Egy jó program, egy jó jelölt és egy jó stratégia nélkül nem lehetett volna megnyerni”

– emelte ki Kelemen Hunor, aki szerint Marosvásárhelyen a helyzet rég megérett a váltásra. Megjegyezte, Soós Zoltán több szavazatot kapott, mint három fontosabb ellenjelölje együtt, tehát egy nagyon egyértelmű győzelmet aratott. Ugyanakkor – kéz a kézben vele – az RMDSZ-lista is jól szerepelt, a megyei önkormányzatot is megnyerve.

Bár hírügynökségi jelentések szerint a rendszerváltozás óta nem volt még ilyen alacsony a részvétel, Kelemen Hunor emlékeztetett, a 2016-os választásokhoz képest alig másfél százaléknyival maradt csak el a mostani jelenlét, ami szerinte nagyban a koronavírus-járványnak is betudható, miután az emberek óvatosabbak a pandémia miatt, de az előrejelzésekhez képest még így is többen mentek el.

A magyar jelenlét a román jelenléttel párhuzamosan haladt, és volt néhány megye, ahol az országos átlag fölé tudott menni, Maros és Szatmár megyében mindenféleképpen, illetve Biharban is, így az ismert körülmények között

erős, legitim önkormányzatok lesznek,

az adott körülmények kontextusában értelmezve pedig jó eredményt értek el – emelt ki végezetül. Intő jel a decemberi választásokra nézve A Külügyi és Külgazdasági Intézet külső szakértője szerint is nagy fegyvertény, hogy húsz év után sikerült megszeretni Marosvásárhely polgármesteri tisztségét, illetve, hogy nem csak magyar többségű településeken sikerült magyar vezetőket választani. Pászkán Zsolt ugyanakkor negatívumként említette, hogy a magyar választói részvétel elmaradt a románétól, 2–3 százalék a különbség, ami a decemberre tervezett parlamenti választásokra figyelmeztető kell legyen a magyar pártok és szervezetek számára. Emlékeztetett: akkor a diaszpórában élő román szavazatok is közre fognak játszani, amit a határon túl, nyugaton élő erdélyi magyarok voksaival lehetne ellensúlyozni, ám ez az utóbbi években nem nagyon sikerült. Szerinte a független indulások használtak a magyar–magyar összefogásnak is, amit kevésbé tart fontosnak román szempontból (bár román szavazatokat is kapott a jelölt). „Vagyis igen, közös jelölttel sikeresebb lehet a magyar közösség” – fogalmazott, amit szintén útmutatónak tartana a már említett év végi parlamenti választásokra. És fontosnak tartaná, hogy bizonyos területeken a verseny még a választások előtt zajlódjanak. „Tehát egy igazi, nem manipulált előválasztási rendszer lenne megnyugtató a magyar közösség számára” – tette hozzá a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső szakértője. A temesvári eredménnyel kapcsolatban, amely értelmében egy németországi német, Dominic Fritz győzött, úgy fogalmazott, ez elsősorban a nemzeti liberálisok számára lehet csapás. Fontos kiemelni – folytatta –, hogy a megválasztott polgármester szavai szerint erős kapcsolatokat épített ki a temesvári magyar közösségekkel is, de az a jövő kérdése, hogy az ottani viszonyokhoz rendelkezik-e a kellő rátermettséggel, és ezen belül megőrzi-e a magyar közösség iránti nyitottságát, vagy Klaus Johannis mintájára ennek az ellentétébe csap át – tette hozzá.

Nyitókép: MTI/Kiss Gábor