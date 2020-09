Kaliforniai katasztrófa: narancssárga lett az ég San Franciscóban

Kaliforniában az elmúlt hetekben már több mint 2,5 millió hektárnyi területet pusztított el a tűzvész, egyszerre 28 helyen ég az erdő és a bozót, s a hét elején Dél-Kalifornia valamennyi nemzeti parkját lezárták a tűzvészek miatt.

San Franciscót szerdán csaknem teljes sötétség borította a sűrű, szinte áthatolhatatlan füst miatt, majd délutánra a sötétséget a lángok bíbor színe váltotta fel.

"Mint hogyha eljött volna a világvége!" – mondta egy helybéli.

A helyszínen készített videók és fényképek is ezt bizonyítják.

Eli Harik wears a mask while gazing at the Bay Bridge and heavy orange skies due to nearby wildfires hanging over San Francisco on Wednesday, September 9 @sfchronicle pic.twitter.com/B2wahjkeRw — Jessica Christian (@jachristian) September 9, 2020

Check on yo fam on the west coast. My brother just sent me this! #apocalypse2020 #wildfire pic.twitter.com/q0eb8MUMM3 — PerneyThePoet #editHR40 (@PerneythePoet) September 10, 2020