Szakértő: lehet, hogy valaki a Kreml kedvében akart járni Navalnij megmérgezésével

Az első német klinikai eredmények arra utalnak, hogy megmérgezhették Alekszej Navalnijt, az orosz ellenzék vezérét - közölték a berlini Charité egyetemi klinika orvosai. Közben kiderült, az omszki kórházban is elvégezték azokat a teszteket a politikuson, mint Berlinben, vizsgálták a kolinészteráz-gátlók jelenlétét a szervezetében, de az eredmények negatívak lettek.

Az InfoRádiónak nyilatkozó szakértő felidézte: Navalnijt arra hivatkozva nem adták ki napokig Németországnak, hogy nem stabil az állapota, de az orosz ellenzék álláspontja szerint azért ment sokáig a huzavona, mert meg akarták várni, hogy a méreg kiürüljön a szervezetéből, és ne legyen kimutatható.

Bendarzsevszkíj Anton elmondta: nem ritkák a mérgezéses esetek Oroszországban, legalább tucatnyi hasonló történt az elmúlt 20 évben. Két éve Pjotr Verzilov újságíró, aktivista, a Pussy Riot egyik vezetője lett mérgezés áldozata, hasonló tünetei voltak, mint Navalnijnak, s őt is Németországban kezelték. Emellett emlékezhetünk még Szergej Szkripal volt orosz hírszerző 2018-as vagy Alekszandr Litvinyenko volt nemzetbiztonsági tiszt 2006-os esetére. A Szkripal-ügy azért is nevezhető hasonlónak a mostanihoz, mert a Navanij vérében kimutatott komponensek benne vannak a novicsok idegméregben, amellyel az egykori kémet és lányát is megmérgezték Salisburyben. Ehhez szűk körnek, például a katonaságnak van hozzáférése, ezért is állítja az ellenzék, hogy a Kreml is kapcsolatban van a mérgezéssel – fejtette ki.

A posztszovjet szakértő kiemelte: a tucatnyi eset közül

csak kettőben tudta bizonyítani a nyomozás, hogy közvetlen Kreml-kötődés áll fenn,

éppen Litvinyenko és Szkripal ügyében. A többi esetben nem tudták határozottan megállapítani a méreg komponenseit, ez alapján pedig azt sem lehetett egyértelműen bebizonyítani, hogy mérgezésről van szó.

Bendarzsevszkíj Anton közölte, ősszel kezdődnek Oroszországban a helyhatósági választások, ennek kapcsán Navalnij Szibériában járt kampánytúrán. Tavalyi kampánya Moszkvában sikeres volt. Most a közelgő választásokkal hozzák összefüggésbe azt, hogy kórházba került.

Egyértelműen nem lehet bizonyítani az ügyet, de nem is feltétlenül Moszkva a megrendelője a mérgezésnek,

lehet, hogy az egyes nemzetbiztonsági szervek a Kreml kedvében járva kellemetlen helyzetbe hozzák az ellenzék vezetőjét – vélekedett a szakértő. Hozzátette: nehéz közvetlenül vádolni bárkit, de tény, hogy nem tudni még egy olyan ország, ahol ennyi politikai mérgezés történt volna, mint Oroszországban.

Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij