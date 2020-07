Juhász Árpád: visszataszító a helyzet a lengyel Magas-Tátrában

Juhász Árpád geológus szerint a hegyekben az ember a magányt és az izoláltságot keresi, amely legutóbbi, a lengyelországi Magas-Tátrában töltött pihenésére egyáltalán nem volt elmondható. Mint fogalmazott, nagyon naiv volt, főleg azért, mert a hegységből voltaképp csak egy „csücsök” tartozik Lengyelországhoz, a 38 milliós lakosú ország egyetlen magashegységeként. Ennek következében viszont

népvándorlásszerű tömegek vették célba Zakopane városából.

Mint kifejtette, az egyik népszerű útvonal, amelyet bárki, akár családok kisgyermekekkel is teljesíteni tudnak, a Morskie Oko tengerszemhez vezet. Egy búcsújárás alkalmával tapasztalható tömeg ostromolta az 1300 méter körüli magasságban található tavat ott-tartózkodásakor, számukat 5-7 ezerre becsülte. A vándorlók javarészt fiatal párok voltak gyerekekkel, érthető módon maszk nélkül – jegyezte meg.

Zakopanéből ugyanakkor zárt kabinos felvonóval fel lehet jutni a Kasprowy Wierchre, magyarul a Gáspár-csúcsra is – tette hozzá a geológus, aki szerint ott még „visszataszítóbb volt helyzet”. Három órát kellett sorban állni, senki sem tartotta be a távolságtartási szabályokat, és nem viselt védőmaszkot. És bár a kabinban kötelező volt a viselése,

hering módjára voltak összezsúfolva az emberek, ami miatt a maszk nem túl sokat ért

– idézte fel Juhász Árpád, hozzátéve, így végeredményben pont azt az izoláltságot, azt a magányérzetet, amit az ember a hegyekben vár, nem sikerült biztosítani.

Hozzátette, nincs tisztában a Lengyelországban évényben lévő korlátozásokkal, de a pénzváltóknál, jegypénztárakban, valamint a boltokban kötelező a maszkviselés, ugyanakkor olyanra is látott példát, amikor a turázók az erdőben is viselték, amit viszont már túlzásnak érez, mert ahol meg lehet tartani a távolságot, inkább szívja be az ember a friss, oxigéndús, hegyi levegőt.

A magyarországi turistáknak üzenve úgy fogalmazott, nem szeret propagandabeszédet mondani, de azt tanácsolja,

inkább maradjanak országhatáron belül,

ugyanis a magyar erdőkben számos jelzett túristaút van, ahol az ember szinte senkivel sem találkozik.

Nyitókép: Pixabay.com