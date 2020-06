Járványügyi szakértő: már nem tudják kordában tartani a járványt az Egyesült Államokban

„Nem vagyunk olyan helyzetben, mint Új-Zéland, Szingapúr vagy Dél-Korea, ahol minden egyes új esetet gyorsan azonosítanak, nyomon követik a kapcsolatfelvételt és izolálják a fertőzötteket." Túl sok a fertőzött az országban és ez nagyon elkeserítő – mondta Anne Schuchat, az amerikai járványügyi hivatal, a CDC alelnöke a NCBC-nek adott interjúban, amit a Portfolio szemlézett.

Schuchat úgy látja, hogy olyannyira elterjedt a vírus Amerikában, hogy már nem tudnak ellene koncentráltan védekezni; a hatalmas területű országban számos gócpontban tombol egyszerre a járvány és folyamatosan új és új gócpontokat azonosítanak. Nehezíti a helyzetet, hogy most már nincsenek olyan szigorú intézkedések, mint amelyek New Yorkban, Connecticutban vagy New Jerseyben megállították a járványt.

A CDC alelnöke elmondta: arra kell készülni, hogy eltart még a járványhelyzet az USA-ban, csak limitálni lehet a pusztítást azzal, hogy távolságot tartanak egymástól az emberek, maszkot viselnek vagy megmossák a kezüket. Adatok A Worldometers legutóbbi napi adatösszesítése szerint az USA-ban 44 734 új Covid-19-beteget vettek nyilvántartásba, és 346-tal nőtt az elhunytak száma. Az aktív esetek száma hétfőn 1 435 851 volt. Az Egyesült államokban hétfőig összesen 2 681 811 megbetegedést regisztráltak és 128,783 halálesetet tartanak nyilván az új típusú koronavírussal kapcsolatban. Most leginkább Kalifornia (+6896), Texas (+6135) és Florida (+5266) államokban terjed a vírus (zárójelben a napi új esetszám), velük együtt kilenc államban van ezer fölött az egynapi betegszám-növekedés.

